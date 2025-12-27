"Es una manifestación más de las épocas violentas que vivimos", dijo Carlos Negro tras los 8 homicidios en 72 horas

El ministro del Interior , Carlos Negro , fue consultado sobre los ocho homicidios que ocurrieron en 72 horas en Montevideo , desde el martes 23 en la mañana. “Es una manifestación más de las épocas violentas que vivimos, estamos en fechas que tradicionalmente concentran homicidios ”, señaló.

Negro sostuvo que sigue con atención el “fenómeno de la violencia” y desplegando tareas de investigación correspondiente. “Somos conscientes de que son fechas muy difíciles, complejas, donde se juntan diferentes factores criminógenos que hacen que los homicidios aumenten en Navidad y Año Nuevo”, expresó.

El jerarca dijo que “ha sido un año muy intenso porque llegar al Ministerio del Interior es un desafío, por la complejidad que tiene”. “A su vez, enfrentar la situación de seguridad que tiene el país, en deterioro desde hace muchísimos años, décadas quizás”, apuntó. No obstante, dijo que está “entusiasmado y con ganas de mejorar aún más”.

Respecto al narcotráfico, señaló que “ha sido un año de mucha acción” y destacó las incautaciones importantes como droga y armas a las bandas criminales.

Homicidios en 72 horas.

Ocho homicidios ocurrieron en Montevideo en menos de 72 horas, entre la mañana del martes y la madrugada de este viernes, en distintos barrios. Los crímenes fueron en Malvín Norte, Cruz de Carrasco, Punta de Rieles, Cerro Norte, Peñarol, Tres Ombúes y Conciliación.

Las víctimas fueron siete hombres y un adolescente. La mayoría de los homicidios se cometieron con armas de fuego, aunque uno de los casos fue por apuñalamiento. En al menos dos episodios hubo otras personas heridas, entre ellas un ataque en Tres Ombúes donde murieron dos hermanos y tres personas resultaron baleadas.

En la mayoría de los casos los autores permanecen prófugos, mientras continúan las actuaciones para esclarecer los hechos.