Despiste y choque de una camioneta terminó con tres heridos, uno en estado reservado; iban alcoholizados

Tres hombres resultaron heridos, uno en estado reservado, luego de que despistaran y chocaran contra un paso nivel en una camioneta. Los tres iban alcoholizados.

El siniestro ocurrió en la ruta 7, a la altura del kilómetro 136m en Cerro Colorado, Florida, sobre las 7:30 de la mañana de este viernes. La espirometría realizada al conductor resultó en 0,97.

Los tres circulaban en la misma camioneta. El diagnóstico primario, informado por Policía Caminera, fue que el conductor, de 44 años así como uno de los acompañantes, de 20, resultaron politraumatizados, con pérdida del conocimiento. El otro acompañante, de 40 años, sufrió politraumatismo en el cráneo y se le debió realizar intubación; es quien se encuentra en estado reservado.

La Seccional 14 de Cerro Colorado trabaja en el caso.

