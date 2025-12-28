Quebracho: un hombre de 61 años mató a otro de 49 y luego se presentó ante la Policía con el arma

Un hombre de 61 años mató a otro de 49 años en Quebracho, Paysandú.

El hecho ocurrió antes de las 10:40 de la mañana de este sábado, cuando la Policía tomó conocimiento, en Maciel, entre 19 de Abril y Rincón. La víctima recibió disparos de arma de fuego.

El victimario fue quien notificó a las autoridades de lo ocurrido, cuando se presentó en una dependencia policial, contó lo sucedido y entregó el arma de fuego. Quedó detenido y las circunstancias están en investigación, a cargo de la Fiscalía de 4to Turno.

Ni la víctima ni el homicida tenían antecedentes penales.

