Un hombre de 61 años mató a otro de 49 años en Quebracho, Paysandú.
Quebracho: un hombre de 61 años mató a otro de 49 y luego se presentó ante la Policía con el arma
El hecho ocurrió este sábado, en el departamento de Paysandú. La Fiscalía de 4º turno está a cargo de la investigación. El homicida quedó detenido.
El hecho ocurrió antes de las 10:40 de la mañana de este sábado, cuando la Policía tomó conocimiento, en Maciel, entre 19 de Abril y Rincón. La víctima recibió disparos de arma de fuego.
El victimario fue quien notificó a las autoridades de lo ocurrido, cuando se presentó en una dependencia policial, contó lo sucedido y entregó el arma de fuego. Quedó detenido y las circunstancias están en investigación, a cargo de la Fiscalía de 4to Turno.
Seguí leyendo
Siniestro fatal en Punta del Este: defensa de la víctima pide que conductora del auto no pueda salir del país
Ni la víctima ni el homicida tenían antecedentes penales.
Lo más visto
RÍO URUGUAY
Prefectura incautó mercadería por más de USD 20.000 que fue abandonada por una embarcación en la costa de Salto
Fue arrestado
Conductor manejó alcoholizado y chocó tres veces desde Parque Rodó a Pocitos: hirió a un motociclista
INUMET
Meteorología actualizó la advertencia color amarillo por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
Accidente fatal
Un muerto y cinco heridos en un choque entre dos autos en ruta 5, en Rivera
meteorología
Dejá tu comentario