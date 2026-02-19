Empresario argentino Alberto Samid criticó al sistema de salud uruguayo y directora del MSP salió al cruce

La directora general de Salud del Ministerio de Salud Pública ( MSP ), Fernanda Nozar , respondió este jueves a las críticas del empresario cárnico y político argentino, Alberto Samid, al Sistema Nacional de Salud.

Samid, de 78 años, ingresó al sanatorio Cantegril de Punta del Este por una infección urinaria, pero su cuadro se agravó al contraer un virus en la sangre y obligó a su traslado de urgencia en un vuelo sanitario a Buenos Aires tras varias horas de trámites.

En un video en sus redes sociales, en el que agradeció el apoyo recibido por parte de las autoridades sanitarias y políticas para su llegada a Argentina y al equipo médico que lo trató en una clínica particular bonaerense, Samid apuntó a la atención médica que recibió en Uruguay.

"A mis compatriotas, les digo: si alguna vez tienen un problema en Uruguay, rajen para Buenos Aires, no se queden ni un minuto, porque ahí van a tener problemas; no tienen medicamentos, no tienen máquina modernas, los médicos son inexpertos", expresó.

Samid aseguró que en Buenos Aires le salvaron la vida. "Les puedo asegurar que si hoy estaba en Uruguay y no llegaba ayer, como llegué, hoy estoy en Uruguay pero estoy en un cajón", aseguró y pidió disculpas. "Si en algún momento me pasé con alguno, que me disculpen", afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/soyalbertosamid/status/2024533980284924394&partner=&hide_thread=false Me salvaron. Muchas gracias♥ pic.twitter.com/wKBL6GlTVh — Alberto Samid (@soyalbertosamid) February 19, 2026

Ante sus críticas, Nozar salió al cruce de las expresiones del empresario argentino. "El sistema de salud uruguayo es reconocido regional e internacionalmente por su alta calidad asistencial, la formación de sus profesionales y su infraestructura tecnológica de vanguardia", aseguró la jerarca.

"Nuestra prioridad absoluta es la preservación de la vida. Todo paciente crítico que ingresa a nuestras instituciones recibe la atención necesaria bajo estándares internacionales para asegurar su estabilidad antes de cualquier traslado", agregó.

"El traslado en avión sanitario es un procedimiento logístico estándar cuando un paciente extranjero solicita continuar su tratamiento en su país de origen, lo cual es un derecho que siempre respetamos y facilitamos", concluyó.