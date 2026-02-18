Una pareja fue imputada por el homicidio de un hombre en la ciudad de Rocha

Imagen cedida a Subrayado. Cámara de seguridad captó el momento del homicidio en Rocha.

Una pareja, un hombre y una mujer de 25 años, fue imputada este martes como sospechosa por el homicidio de un hombre de 28 años ocurrido el lunes en la ciudad de Rocha. Fue enviada a prisión preventiva, dijeron fuentes del caso a Subrayado.

La Policía analizó cámaras de seguridad que captaron a los tres caminando juntos por la calle en horas de la noche. Al llegar a Lavalleja, casi Dinegri Costa, el hombre apuñaló a la víctima en el pecho, se observa en una de las imágenes a las que accedió Subrayado.

El ataque fue sobre las 22:45 horas y la víctima murió en el lugar.

Para los investigadores, la pareja es responsable del homicidio y el hombre imputado es el autor material del ataque con arma blanca. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del crimen.

