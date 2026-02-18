RECIBÍ EL NEWSLETTER
imputados de 25 años

Una pareja fue imputada por el homicidio de un hombre en la ciudad de Rocha

Mediante cámaras, a la pareja se la observa caminando junto a la víctima en la noche del lunes. El imputado es el sospechoso de haber matado a la víctima.

Imagen cedida a Subrayado. Cámara de seguridad captó el momento del homicidio en Rocha.

Imagen cedida a Subrayado. Cámara de seguridad captó el momento del homicidio en Rocha.

Una pareja, un hombre y una mujer de 25 años, fue imputada este martes como sospechosa por el homicidio de un hombre de 28 años ocurrido el lunes en la ciudad de Rocha. Fue enviada a prisión preventiva, dijeron fuentes del caso a Subrayado.

La Policía analizó cámaras de seguridad que captaron a los tres caminando juntos por la calle en horas de la noche. Al llegar a Lavalleja, casi Dinegri Costa, el hombre apuñaló a la víctima en el pecho, se observa en una de las imágenes a las que accedió Subrayado.

El ataque fue sobre las 22:45 horas y la víctima murió en el lugar.

Imagen cedida a Subrayado. Escena del homicidio en Rocha.
Seguí leyendo

Un hombre fue asesinado tras ataque con arma blanca en la ciudad de Rocha

Para los investigadores, la pareja es responsable del homicidio y el hombre imputado es el autor material del ataque con arma blanca. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del crimen.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Claudio Gaucher

Geólogo advierte dificultades para excavar túneles en el Centro por presencia de granito
MONTEVIDEO

Barco canceló entrada al puerto por conflicto y "cantidad de contenedores quedaron sin embarcar", denuncian exportadores
MALDONADO

Hinchas de Peñarol transfirieron dinero perdido y el club regaló dos camisetas firmadas a la pareja estafada en venta de panchos
Investigación histórica

Gran despliegue policial en Paso Molino: reconstruyeron el homicidio de Joaquín Klüver en 1972
fatal

Un muerto y tres heridos en choque frontal en ruta 3 a la altura de Paysandú

Te puede interesar

Condenaron a siete años de cárcel al hombre que asesinó a tiros a otro el sábado en La Comercial
BUSCAN A LA PAREJA DEL HOMICIDA

Condenaron a siete años de cárcel al hombre que asesinó a tiros a otro el sábado en La Comercial
Imagen cedida a Subrayado. Cámara de seguridad captó el momento del homicidio en Rocha.
imputados de 25 años

Una pareja fue imputada por el homicidio de un hombre en la ciudad de Rocha
Cinco detenidos en allanamiento en el Centro tras robo a asociación civil que trabaja con el Mides
INCAUTÓ ARMAS, DROGAS Y OBJETOS HURTADOS

Cinco detenidos en allanamiento en el Centro tras robo a asociación civil que trabaja con el Mides

Dejá tu comentario