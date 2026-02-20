MGAP confirmó presencia de influenza aviar en ejemplar de cisne coscoroba, en Laguna Garzón

MGAP

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) confirmó la detección del virus de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en un ejemplar de cisne coscoroba (Coscoroba coscoroba) hallado en la Laguna Garzón.

"Ante esta confirmación, se activaron de inmediato los protocolos establecidos en el Plan Nacional de Contingencia para Influenza Aviar. La situación se encuentra bajo vigilancia epidemiológica permanente", indica el comunicado.

La cartera informó que este sábado los equipos técnicos de Servicios Ganaderos del MGAP y los de DINABISE se trasladarán a la zona para coordinar esfuerzos, relevar la situación, evaluar el estado sanitario, constatar la eventual presencia de otras aves muertas y realizar la toma de muestras para los estudios correspondientes.

Posteriormente, y en base a la información recabada en campo, se llevará a cabo una reunión con el Sinae con el fin de evaluar la situación y definir las acciones pertinentes. Situación sanitaria El evento corresponde a fauna silvestre.

No se han detectado casos en aves comerciales al momento.

El consumo de carne de ave y huevos no representa riesgo para la salud humana. Medidas dispuestas Refuerzo de la vigilancia sanitaria en la zona.

Intensificación de controles en establecimientos avícolas.

Obligatoriedad de mantener aves de traspatio y sistemas Free Range en instalaciones cerradas y techadas, conforme a la Resolución DGSG N.º 20/2022. Recomendaciones a la población No manipular aves enfermas o muertas.

Notificar de inmediato hallazgos compatibles a oficinas del MGAP o del Ministerio de Ambiente.

Correo de notificación: [email protected] Recomendaciones a productores Extremar medidas de bioseguridad.

Restringir ingresos al establecimiento.

Reforzar limpieza y desinfección.

Evitar contacto con aves silvestres.

Mantener registros actualizados.

Denunciar inmediatamente casos sospechosos. El MGAP continuará informando en función de la evolución epidemiológica.