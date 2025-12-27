RECIBÍ EL NEWSLETTER
Barrio maldonado nuevo

Homicidio en Maldonado: vecinos escucharon disparos y encontraron a la víctima apuñalada en plena calle

El homicidio fue en Calle 7 esquina Lorenzo Meboipe, en el barrio Maldonado Nuevo.

Foto: Subrayado. Archivo.

Un hombre de 28 años fue asesinado de al menos una puñalada, a las cuatro de la madrugada de este sábado en el barrio Maldonado Nuevo, en la ciudad de Maldonado.

La Policía concurrió a esa hora a Calle 7 y Lorenzo Meboipe porque vecinos habían indicado que escucharon disparos y que había un hombre en la calle, inconsciente y con abundante sangrado.

Los efectivos que llegaron al lugar observaron que el hombre estaba herido de arma blanca. En la escena trabajó la Policía Científica. Estuvieron la fiscal del caso, Ana Laura Roses; el subjefe de Policía de Maldonado, Jorge Guerra; entre otras autoridades.

El hombre asesinado tenía antecedentes penales, informó la Policía. El autor del crimen se encuentra prófugo y las investigaciones avanzan en estas horas en procura de su identificación, y en saber detalles de lo ocurrido.

El homicidio ocurre luego de una seguidilla de estos crímenes que ocurrieron en Montevideo: fueron ocho entre el martes y el viernes en distintos barrios de la capital.

Homicidios en 72 horas.

Ocho homicidios ocurrieron en Montevideo en menos de 72 horas, entre la mañana del martes y la madrugada de este viernes, en distintos barrios. Los crímenes fueron en Malvín Norte, Cruz de Carrasco, Punta de Rieles, Cerro Norte, Peñarol, Tres Ombúes y Conciliación.

Las víctimas fueron siete hombres y un adolescente. La mayoría de los homicidios se cometieron con armas de fuego, aunque uno de los casos fue por apuñalamiento. En al menos dos episodios hubo otras personas heridas, entre ellas un ataque en Tres Ombúes donde murieron dos hermanos y tres personas resultaron baleadas.

En la mayoría de los casos los autores permanecen prófugos, mientras continúan las actuaciones para esclarecer los hechos.

El ministro del Interior, Carlos Negro, fue consultado sobre los crímenes. “Es una manifestación más de las épocas violentas que vivimos, estamos en fechas que tradicionalmente concentran homicidios”, señaló.

