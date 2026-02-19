Empresa Sabre comunicó a funcionarios que habrá entre 150 y 200 despidos

La empresa Sabre, ubicada en Zonamérica y con una planta de más de 900 funcionarios, comunicó en las últimas horas una reducción masiva de personal. El Ministerio de Trabajo no recibió información oficial al respecto.

A través de un video enviado desde Dallas por el CEO de la empresa, se informó que los balances eran buenos, pero que ante un escenario inestable, pensando en el futuro, harían una reducción de personal. En principio se habla de entre 150 a 200 despidos .

Además, no se descartó que la semana entrante se comuniquen más desvinculaciones. Los funcionarios trabajan a distancia y quienes sean despedidos serán citados a las oficinas.

Seguí leyendo Juan Castillo sobre despidos en Sabre: "Es un hecho que se repite de no tener anuncios previos"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/2024511863069753397&partner=&hide_thread=false Los despidos de la empresa Sabre se empezaron a comunicar este jueves. El Ministerio de Trabajo no recibió comunicación oficial. Informa @NicolasVigliola



https://t.co/wbMSz1HehX pic.twitter.com/CeYi5Xi9It — Subrayado (@Subrayado) February 19, 2026

La firma tiene oficinas en otras partes del mundo y recientemente también desvincularon trabajadores en Polonia. La intención es bajar costos y como parte de la estrategia mantendrían las oficinas en la India, argumentando la diferencia de competitividad.

La medida de despidos masivos no es la primera de la empresa, ya que en el 2023 también lo hicieron con cerca de 200 personas.

Sabre conforma la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), sin embargo no hubo comunicación oficial de la medida anunciada.

Sabre es una empresa de software y tecnología que impulsa la industria global de viajes. Trabaja con aerolíneas, hoteleros, agencias y otros socios para la venta minorista, distribución y entrega de viajes.

El centro de capacidad global de Sabre y la sede regional para América Latina y el Caribe, están ubicados en Montevideo, Uruguay, y cuenta con mas de 900 trabajadores. Desde Uruguay, brindan servicios de operaciones de infraestructura tecnológica, desarrollo de productos, consultoría en análisis de datos e inteligencia de negocios, soporte al cliente y a los productos, servicios comerciales, de marketing y financieros, así como capacitación, entre otros, a aerolíneas, hoteles y agencias de viajes en la región y en todo el mundo.

La compañía, presente en el país desde 2004, dispone de una superficie mayor a 5.000 metros cuadrados.

El 11 de abril de 2023, la empresa reinauguró las oficinas y contó con la presencia del entonces presidente Luis Lacalle Pou. El jerarca destacó la relevancia de la empresa tecnológica y su impacto en la generación de empleo en el país.