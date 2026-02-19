Juan Castillo sobre despidos en Sabre: "Es un hecho que se repite de no tener anuncios previos"

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo , expresó este jueves la preocupación del gobierno por el anuncio del despido de 150 a 200 personas de la empresa Sabre , ubicada en Zonamérica.

"Es un hecho que se repite de no tener anuncios previos y de que esto nos genera un impacto importante también", aseguró.

Castillo abogó por poder tener una herramienta a través de la cual las empresas notifiquen al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) previamente a tomar decisiones que puedan impactar en el mercado laboral, y así darle la posibilidad de analizar el caso y adoptar medidas.

"Si nosotros tuviéramos instrumentos de aviso previo, seguramente podríamos tomar recaudos de impacto en el medio de producción, impactos para la empresa e impacto para las trabajadoras y trabajadores que se puedan estar enterando de que mañana van a ir a seguro de paro o que pueden tener dentro de poco un despido", indicó.

Castillo sostuvo que con la creación de instrumentos o ámbitos para que las partes puedan recurrir a ellos y no tener que estar corriendo atrás de la noticia. El jerarca recordó que en el caso de Sabre hay un antecedente inmediato de despidos anteriores en la empresa.

El ministro sostuvo que son bienvenidas las inversiones de multinacionales que generen empleo en el país, pero también enfatizó en la necesidad de contar con herramientas para conocer antes las decisiones que puedan generar impacto para buscar una salida para que la empresa permanezca con la plantilla íntegra o tomar medidas para ayudar a los trabajadores.