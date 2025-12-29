RECIBÍ EL NEWSLETTER
Homicidio en montevideo

Mataron a tiros a un joven de 19 años en Cerro Norte; en la escena hallaron 13 casquillos

Ocurrió en Camino La Paloma y Vizcaya, Cerro Norte. Fue el segundo homicidio cometido en la madrugada del lunes en Montevideo.

Escena del homicidio en Cerro Norte.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del homicidio en Cerro Norte.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del homicidio en Cerro Norte.

Un joven de 19 años fue asesinado a tiros, sobre las cuatro y media de la madrugada de este lunes en el barrio Cerro Norte, en Montevideo.

La víctima quedó tendida en una vereda, en Camino La Paloma y Vizcaya. Policías que llegaron al lugar observaron que el joven ya estaba sin vida. El cuerpo presentaba abundante sangrado en la cabeza.

En la escena del homicidio trabajó la Policía Científica, que halló 13 casquillos de pistola 9 milímetros, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

