Mataron a tiros a un joven de 19 años en Cerro Norte; en la escena hallaron 13 casquillos

Un joven de 19 años fue asesinado a tiros, sobre las cuatro y media de la madrugada de este lunes en el barrio Cerro Norte , en Montevideo.

La víctima quedó tendida en una vereda, en Camino La Paloma y Vizcaya. Policías que llegaron al lugar observaron que el joven ya estaba sin vida. El cuerpo presentaba abundante sangrado en la cabeza.

En la escena del homicidio trabajó la Policía Científica, que halló 13 casquillos de pistola 9 milímetros, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

La investigación quedó a cargo del Departamento de Homicidios, cuyos efectivos también concurrieron a la escena, y de la fiscalía especializada.

Fue el segundo homicidio ocurrido en la madrugada en Montevideo. Horas antes, un hombre de 35 años había sido atacado a tiros en el barrio Maracaná.