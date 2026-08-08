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HOMICIDIOS EN MONTEVIDEO

Tres condenados y dos imputados por homicidios ocurridos en Manga, Cerrito de la Victoria y Villa García

Las víctimas fueron un joven de 23 de años que recibió un disparo en la cabeza en Domingo Arena y Frida Kahlo, un hombre de 31 baleado en el pecho en San Martín y Hum, y una mujer de 37 años que quedó en medio de un tiroteo en Mangangá y Justo José Alonso.

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Tres jóvenes de entre 20 y 25 años fueron condenados y dos de 20 y 21 años imputados por tres homicidios ocurridos en el mes de julio en Manga, Cerrito de la Victoria y Villa García.

El 25 de julio, un joven de 23 años fue asesinado de un disparo en la cabeza tras discutir con otro en Camino Domingo Arena y Frida Kahlo, en la zona de Manga. Por este caso, fueron detenidos dos hermanos de 21 y 25 años. El mayor fue condenado por un delito de homicidio agravado con un delito de porte y tenencia de arma de fuego en lugares públicos, mientras que el menor de ellos fue liberado.

Foto: Subrayado. Camino Mangangá y Justo José Alonso, escena del homicidio de la mujer ajena al conflicto criminal.
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La fiscal de Homicidios de 1º turno, Sabrina Flores, los imputó a ambos por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado (por disparar contra una moto en la que iban dos personas), porte de arma de fuego por reincidente y porte de arma de fuego en lugares públicos. Se dispuso la prisión preventiva hasta el 6 de febrero de 2027.

El 8 de julio, una mujer de 37 años falleció tras ser alcanzada por un disparo de arma de fuego al quedar en medio de una balacera de dos hombres que se enfrentaban en las calles Mangangá y Justo José Alonso, en Villa García. Dos jóvenes de 20 y 23 años fueron detenidos durante allanamientos, y a uno de ellos se le incautó un revólver y varias municiones.

La Justicia condenó a ambos. A I.C.R. por un delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en régimen de reiteración real con un delito de porte de arma reincidente y un delito de receptación a la pena de 8 años y 1 mes de cárcel. En tanto, L.J.G.G. fue condenado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego a la pena de 7 años y 10 meses de prisión.

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