Siniestro grave en avenida Italia dejó a una persona atrapada en un auto; Bomberos trabajó en el rescate

Un siniestro de tránsito dejó a una persona atrapada en la noche de este viernes en Segovia y avenida Italia, en Malvín.

El choque se dio entre un auto y una camioneta. El primer vehículo, en el que viajaban dos jóvenes, circulaba por el carril solo bus de avenida Italia, y el segundo intentó cruzar Segovia, cuando impactaron.

Seguidamente, el auto chocó contra una columna del alumbrado público.

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Bomberos realizó tareas de rescate para sacar del auto al conductor quien presentó múltiples fracturas; el acompañante salió ileso por sus propios medios.

El conductor de la camioneta no sufrió lesiones.