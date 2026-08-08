Un conductor murió y otro resultó lesionado grave como consecuencia del choque entre dos motos en los accesos a la ciudad de Salto.
Un conductor murió y otro está grave tras el choque de dos motos en los accesos a la ciudad de Salto
El siniestro de tránsito fatal se produjo sobre las 5:20 de la mañana de este sábado en ruta 3 bypass 487,500 y avenida Pascual Harriague.
El siniestro de tránsito fatal se produjo sobre las 5:20 de la mañana de este sábado en ruta 3 bypass 487,500 y avenida Pascual Harriague, informó Policía Caminera.
Se investigan las causas del choque entre las motos, que era conducidas por dos hombres mayores de edad.
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