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RUTA 3 Y PASCUAL HARRIAGUE

Un conductor murió y otro está grave tras el choque de dos motos en los accesos a la ciudad de Salto

El siniestro de tránsito fatal se produjo sobre las 5:20 de la mañana de este sábado en ruta 3 bypass 487,500 y avenida Pascual Harriague.

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Un conductor murió y otro resultó lesionado grave como consecuencia del choque entre dos motos en los accesos a la ciudad de Salto.

El siniestro de tránsito fatal se produjo sobre las 5:20 de la mañana de este sábado en ruta 3 bypass 487,500 y avenida Pascual Harriague, informó Policía Caminera.

Se investigan las causas del choque entre las motos, que era conducidas por dos hombres mayores de edad.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.
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