RECIBÍ EL NEWSLETTER
en un ómnibus

Detuvieron a un policía tras incautarle más de 70 perfumes de contrabando que pretendía trasladar de Rivera a Montevideo

La mercadería está valuada en más de $320 mil. El funcionario de la Guardia Republicana viajaba en un ómnibus de pasajeros y todo le fue incautado durante un control.

Foto cedida a Subrayado.

Foto cedida a Subrayado.

Foto cedida a Subrayado.

Foto cedida a Subrayado.

Efectivos de Aduanas le incautaron 77 perfumes valuados en $322.064 a un policía de la Guardia Republicana en Rivera, informaron fuentes oficiales a Subrayado. El hombre pretendía transportarlos de contrabando hacia Montevideo en un ómnibus de transporte de pasajeros en el que circulaba.

El operativo fue realizado sobre las 23:45 del jueves en el kilómetro 426 de la ruta 5. Los perfumes son de free shop, valuados en unos $4.000 en promedio cada uno. La mayoría iban en un bolso y una valija en la bodega y, tras una revisión en la mochila del policía, fueron halladas más fragancias.

Foto cedida a Subrayado.

Foto cedida a Subrayado.

En primera instancia, el efectivo fue detenido pero luego la Justicia su emplazamiento; es decir, lo dejó en libertad pero está sujeto a la investigación de la Fiscalía y podrá ser citado. Actualmente presta servicios en la Guardia Republicana en Montevideo.

Foto: Subrayado. Avenida 19 de Abril y Agraciada.
Seguí leyendo

Una policía se defendió ante cuatro rapiñeros y baleó al menos a uno, que está internado grave

Del procedimiento también fue enterada la Policía Científica para que haga los relevamientos correspondientes.

Temas de la nota

Lo más visto

video
COMUNICADO PRESIDENCIA

Ejecutivo decretó alerta roja hasta las 04.00, desde arroyo Pando hasta Aguas Dulces
RESPUESTA ANTE CRISIS

¿Qué pasa con las clases durante la vigencia de una alerta meteorológica? El protocolo de ANEP
HASTA LAS 18 HORAS

Inumet actualizó la doble advertencia por tormentas fuertes y puntualmente severas, y lluvias abundantes
ALERTA ROJA

MTOP suspendió servicios de transporte por carretera desde y hacia la costa de Canelones, Maldonado y Rocha
parque miramar, canelones

Explotaron un cajero automático, la Policía los vio cuando escapaban, los persiguió y detuvo a tres delincuentes

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Escudo de escuela pública.
violencia

Tres maestras fueron agredidas por la madre de un alumno en Bella Unión; docentes hacen paro de 24 horas
Yamandú Orsi, presidente de la República. video
NEGOCIACIÓN CON GOBIERNO DE TRUMP

Orsi dijo que con EEUU "se está conversando hace muchos meses" por los deportados, y que "no se llegó todavía a ningún acuerdo"
Fotos: Ministerio del Interior.
rescate de bomberos

Rescatan a un conductor que quedó aislado en su vehículo en un paso inundado en Colonia

Dejá tu comentario