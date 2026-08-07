Efectivos de Aduanas le incautaron 77 perfumes valuados en $322.064 a un policía de la Guardia Republicana en Rivera, informaron fuentes oficiales a Subrayado. El hombre pretendía transportarlos de contrabando hacia Montevideo en un ómnibus de transporte de pasajeros en el que circulaba.
Detuvieron a un policía tras incautarle más de 70 perfumes de contrabando que pretendía trasladar de Rivera a Montevideo
La mercadería está valuada en más de $320 mil. El funcionario de la Guardia Republicana viajaba en un ómnibus de pasajeros y todo le fue incautado durante un control.
El operativo fue realizado sobre las 23:45 del jueves en el kilómetro 426 de la ruta 5. Los perfumes son de free shop, valuados en unos $4.000 en promedio cada uno. La mayoría iban en un bolso y una valija en la bodega y, tras una revisión en la mochila del policía, fueron halladas más fragancias.
En primera instancia, el efectivo fue detenido pero luego la Justicia su emplazamiento; es decir, lo dejó en libertad pero está sujeto a la investigación de la Fiscalía y podrá ser citado. Actualmente presta servicios en la Guardia Republicana en Montevideo.
Una policía se defendió ante cuatro rapiñeros y baleó al menos a uno, que está internado grave
Del procedimiento también fue enterada la Policía Científica para que haga los relevamientos correspondientes.
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