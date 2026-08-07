Detuvieron a un policía tras incautarle más de 70 perfumes de contrabando que pretendía trasladar de Rivera a Montevideo

Foto cedida a Subrayado. Foto cedida a Subrayado.

Efectivos de Aduanas le incautaron 77 perfumes valuados en $322.064 a un policía de la Guardia Republicana en Rivera, informaron fuentes oficiales a Subrayado. El hombre pretendía transportarlos de contrabando hacia Montevideo en un ómnibus de transporte de pasajeros en el que circulaba.

El operativo fue realizado sobre las 23:45 del jueves en el kilómetro 426 de la ruta 5. Los perfumes son de free shop, valuados en unos $4.000 en promedio cada uno. La mayoría iban en un bolso y una valija en la bodega y, tras una revisión en la mochila del policía, fueron halladas más fragancias.

Foto cedida a Subrayado. En primera instancia, el efectivo fue detenido pero luego la Justicia su emplazamiento; es decir, lo dejó en libertad pero está sujeto a la investigación de la Fiscalía y podrá ser citado. Actualmente presta servicios en la Guardia Republicana en Montevideo.

Del procedimiento también fue enterada la Policía Científica para que haga los relevamientos correspondientes.

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