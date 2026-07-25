Un hombre fue asesinado de un disparo en la cabeza tras discutir con otro en plena calle en Casavalle

Un hombre fue asesinado este sábado tras recibir un disparo de arma de fuego en la cabeza, a la altura del rostro. El homicidio ocurrió en las calles Domingo Arena y Frida Kahlo, en el barrio Santa María, en la zona de Casavalle.

Un testigo del hecho le dijo a la Policía que la víctima habría tenido un problema con un conocido del barrio y tras discutir con el agresor, este lo persiguió en moto, lo alcanzó y le efectuó el disparo mortal.

Un equipo médico de emergencia constató el fallecimiento del hombre. Además, personal de Policía Científica y del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía trabajan para identificar al agresor y aclarar el crimen.

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