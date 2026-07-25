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HOMICIDIO EN MONTEVIDEO

Un hombre fue asesinado de un disparo en la cabeza tras discutir con otro en plena calle en Casavalle

El homicidio ocurrió en las calles Domingo Arena y Frida Kahlo, en el barrio Santa María. La víctima habría tenido un problema con un conocido del barrio y tras discutir con el agresor, este lo persiguió en moto, lo alcanzó y le efectuó el disparo mortal.

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Un hombre fue asesinado este sábado tras recibir un disparo de arma de fuego en la cabeza, a la altura del rostro. El homicidio ocurrió en las calles Domingo Arena y Frida Kahlo, en el barrio Santa María, en la zona de Casavalle.

Un testigo del hecho le dijo a la Policía que la víctima habría tenido un problema con un conocido del barrio y tras discutir con el agresor, este lo persiguió en moto, lo alcanzó y le efectuó el disparo mortal.

Un equipo médico de emergencia constató el fallecimiento del hombre. Además, personal de Policía Científica y del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía trabajan para identificar al agresor y aclarar el crimen.

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