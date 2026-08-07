Nahuel One 23 conoció a los otros detenidos por la explosión del cajero en viaje a Chile que realizó como cantante

El jefe de Policía de Canelones, Fabio Quevedo, dio más detalles este viernes de la investigación sobre la explosión y el intento de robo a un cajero automático, ubicado en avenida de las Américas. Por este caso, hay cuatro detenidos y se busca a un quinto delincuente.

Quevedo indicó que los tres chilenos que están detenidos ingresaron juntos a Uruguay los primeros días de julio y alquilaron una casa en Ciudad de la Costa y un auto, con el que realizaban tareas de inteligencia para cometer el robo.

Los tres chilenos tienen "profusos antecedentes en su país", principalmente, por hurtos, pero no en Uruguay. Uno de los chilenos, así como el uruguayo detenido, el cantante Nahuel Montero, alias Nahuel One 23, con miles de seguidores en redes sociales, tienen antecedentes por explosión a cajeros automáticos.

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El jefe de la Zona Operacional III de la Jefatura de Canelones, Manuel Días, indicó que el uruguayo, como cantante de trap, viajó a Chile para una presentación y ahí entró en contacto con los chilenos.

Quevedo sostuvo que hay un quinto delincuente prófugo. "Tenemos algunos elementos como para poder llegar a establecer quien puede ser esa persona", afirmó. Los detenidos declaran ante la Fiscalía de Ciudad de la Costa de turno.

La Policía de Canelones trabajó en coordinación con la Jefatura de Montevideo y con la Dirección General de Información e Inteligencia Policial, que aportó información para la detención de los delincuentes por parte de efectivos del PADO que patrullaban en las cercanías del hecho. Quevedo destacó la rapidez en las comunicaciones del Centro de Comando Unificado (CCU) de Canelones en el caso.

La explosión causó daños en el cajero y en los comercios linderos al banco, pero los delincuentes no lograron cometer el robo. En el lugar, la Policía encontró elementos para la explosión, como un tanque de oxígeno, y un marrón en el interior de una camioneta, denunciada como hurtada en Montevideo. Además, se incautó una pistola 9 milímetros hurtada a la Policía en 2019, la que había sido usada en otros ilícitos en Maldonado y estaba modificada para tener un mayor poder de tiro, y sus respectivos cartuchos.

"La preocupación siempre está", dijo el jefe de Policía sobre la seguridad de los cajeros automáticos y se trabaja en la prevención para las terminales que se encuentran más vulnerables a este tipo de delitos. "Siempre estamos alerta a que esto pueda pasar", afirmó.

En el caso del cajero explotado esta madrugada, este contaba con todas las medidas de seguridad, como el entintado de billetes.