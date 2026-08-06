Detienen a cuatro jóvenes por dos homicidios cometidos en julio en Montevideo: tienen entre 20 y 23 años

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos detuvo este jueves a cuatro jóvenes, de entre 20 y 23 años, como presuntos responsables de dos homicidios ocurridos en julio en Montevideo, supo Subrayado. En uno de los casos, la víctima fue una mujer de 37 años que no tenía vínculo con conflictos criminales y que recibió un disparo mientras caminaba por el lugar.

Los primeros dos arrestos fueron durante allanamientos realizados en Cerrito de la Victoria, luego de tareas de inteligencia, análisis de información y recolección de pruebas que permitieron identificar a los sospechosos y obtener las órdenes judiciales de detención.

Dos de los detenidos, de 20 y 21 años, son investigados por el homicidio de un hombre de 31 años ocurrido el 20 de julio en la esquina de San Martín y Hum (Cerrito) .

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Los otros dos, de 20 y 23 años, fueron detenidos por el homicidio de una mujer de 37 años ocurrido el 8 de julio en Maganga y Justo José Alonso (Villa García). La investigación policial determinó que la víctima era ajena a cualquier conflicto criminal y que caminaba por la zona cuando se produjo un enfrentamiento entre un grupo de hombres.

Durante el procedimiento fue incautado un revólver y varias municiones a uno de los detenidos.

Los cuatro serán llevados ante la Fiscalía, que deberá decidir su futuro judicial en un plazo no mayor a 48 horas.

Homicidio en Cerrito: 20 de julio

El homicidio ocurrió en la noche del lunes 20 de julio en la esquina de San Martín y Hum. La Policía fue alertada por una persona herida en la calle y, al llegar, encontró a un hombre de 31 años con un disparo en el pecho sobre la calle Hum.

Las primeras actuaciones y el análisis de cámaras de seguridad mostraban que dos personas circulaban en moto por la avenida San Martín cuando el acompañante cayó al suelo. El conductor continuó la marcha y, poco después, varias personas arrastraron el cuerpo hasta la vereda de la calle Hum, donde lo abandonaron.

Además, un testigo declaró haber visto a un hombre correr por la calle Hum hasta un auto que estaba estacionado en la esquina con Granaderos, en el que escapó del lugar. La víctima no tenía antecedentes penales.

Homicidio en Villa García

Una mujer de 37 años fue asesinada sobre las 21:00 del 8 de julio en Camino Mangangá y Justo José Alonso, en Villa García, cuando quedó en medio de un tiroteo entre varios hombres.

Según la investigación inicial, dos hombres que circulaban en moto se enfrentaron a tiros con otro que iba a pie. La víctima caminaba por la zona junto a su hija de 14 años y otros tres niños cuando recibió un disparo en el pecho. Un familiar la trasladó a la policlínica de Malinas, donde se constató su muerte.

La Policía encontró en la escena 14 casquillos y dos cartuchos de calibre 9 milímetros. La investigación determinó que la mujer era ajena a cualquier conflicto criminal y que fue alcanzada por los disparos mientras pasaba por el lugar.