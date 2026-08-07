Tres chilenos y el cantante uruguayo Nahuel One 23, con miles de seguidores; los detenidos por la explosión al cajero

La Policía de Canelones y Montevideo persiguió y logró detener este viernes de madrugada a cuatro delincuentes por la explosión e intento de robo a un cajero automático en avenida de las Américas.

Cinco delincuentes llegaron al lugar en una camioneta Citroen Berlingo gris, lograron explotar el cajero pero las alarmas activaron a la Policía, que instantes después los sorprendió y los ladrones emprendieron la fuga.

Tras una persecución de varios kilómetros, incluidas calles a contramano, los delincuentes chocaron el vehículo y se bajaron corriendo. De los cinco, dos lograron huir y tres fueron detenidos: dos chilenos y un uruguayo.

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Los dos chilenos, de 35 y 44 años, ingresaron a Uruguay el 1º de agosto y los investigadores suponen que vinieron a cometer el robo. El uruguayo tiene 28 años y cinco antecedentes penales por hurto. La Policía lo investigaba por varios delitos.

Se trata de Nahuel Montero, alias Nahuel One 23, un cantante por 13.000 suscriptores en YouTube, 17.000 seguidores en Instagram, donde se muestra con autos de alta gama y comparte sus canciones.

El cuatro delincuente es otro chileno de 37 años, que fue detenido por la Policía en un allanamiento a una vivienda de la calle Pensamientos y Calcagno.