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NEWELLS'S LO DESPIDIÓ EN REDES

Falleció Jorge Messi, el padre de Lionel Messi, a los 68 años en Rosario

El Club Atlético Newell's Old Boys lo despidió "con profundo dolor y pesar" en sus redes sociales.

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Falleció Jorge Messi, padre de Lionel Messi, a los 68 años en Rosario. El Club Atlético Newell's Old Boys lo despidió "con profundo dolor y pesar" en sus redes sociales.

"Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi. Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini", afirma el club.

" Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial. Gracias por enseñarle a amar estos colores", agrega.

Foto: AFP. Lionel Messi, Argentina.
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"La Comisión Directiva, socios, deportistas y toda la familia leprosa abrazan con afecto a Celia, Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol y a todos sus seres queridos y allegados en este difícil momento. Hasta siempre, leproso", concluye.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lamentó el fallecimiento del capitán de la selección argentina, Lionel Messi. "Desde aquí acompañamos a toda la familia en este duro momento y le enviamos el abrazo más sentido, cálido y afectuoso. ¡Mucha fuerza!", publicó la AFA.

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