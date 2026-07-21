Homicidio en el Cerrito: la víctima iba en moto como acompañante cuando fue atacada a tiros

El homicidio ocurrió en la noche del lunes, en la esquina de San Martín y Hum, barrio Cerrito.

La Policía recibió un llamado por una persona herida en la calle. Al llegar encuentran al hombre de 31 años con un impacto de bala en el pecho, sobre la calle Hum.

De acuerdo al informe primario, en cámaras de seguridad se observa a dos personas que iban en moto por la avenida San Martín cuando el acompañante cae al suelo.

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El conductor sigue la marcha y luego varias personas arrastran el cuerpo hacia la vereda de la calle Hum. Lo dejan allí.

Según información en poder de los investigadores, un testigo vio a un hombre correr por la calle Hum hacia un auto que estaba estacionado a una cuadra, en la esquina con Granaderos. Escapó del lugar en el auto.

La víctima no tenía antecedentes penales, señala el informe primario al que accedió Subrayado.