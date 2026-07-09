Mujer asesinada en Villa García fue alcanzada por un disparo al quedar atrapada en una balacera; iba con cuatro menores

La mujer de 37 años que fue asesinada en Villa García recibió un disparo tras quedar atrapada en una balacera entre tres hombres, en camino Mangangá y Justo José Alonso.

La víctima, que tiene cuatro hijos, estaba en ese momento con sus hijas de 14 y 6 años, y dos sobrinos menores de edad.

El homicidio ocurrió cerca de las 21:00 de este miércoles. Fuentes de la investigación dijeron a Subrayado que hubo un enfrentamiento entre dos hombres que pasaron en moto y uno que circulaba a pie. La mujer y los cuatro menores quedaron en medio de la balacera. La víctima recibió un disparo en el pecho.

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La Policía recibió un llamado por una persona herida de arma de fuego en el lugar y, al llegar, se entrevistó con la hija de la víctima, una adolescente de 14 años. Ella dijo que ambas caminaban por el barrio y, al ingresar por la calle Mangangá, le dispararon a su madre.

Un familiar trasladó a la mujer a la policlínica de Malinas, en Jardines del Hipódromo. El diagnóstico médico al que accedió Subrayado indica que recibió una herida con orificio de entrada en el dorso de hemitórax derecho y orificio de salida en el hemitórax izquierdo. A las 21:38 fue constatada su muerte.

En tanto, en el lugar del ataque, la Policía halló 14 casquillos y dos cartuchos de calibre 9 milímetros.

La investigación quedó en manos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.