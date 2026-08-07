Video muestra la explosión del cajero automático en Parque Miramar; hay tres detenidos, dos de ellos chilenos

Tres de cinco delincuentes fueron detenidos en la madrugada de este viernes tras explotar un cajero automático ubicado sobre Avenida de las Américas, en Parque Miramar (Canelones) . La Policía los persiguió durante varios kilómetros hasta que la camioneta en la que escapaban chocó en Montevideo.

La explosión en Avenida de las Américas y Rafael Barret y quedó filmada. Subrayado accedió a esas imágenes este viernes de mañana. Los tres detenidos son dos ciudadanos chilenos de 44 y 35 años, y un uruguayo de 28.

Los delincuentes llegaron en una camioneta y utilizaron tanques de oxígeno para provocar la explosión del cajero, lo que también causó importantes daños en el local y en un comercio lindero.

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De acuerdo con la información de la Policía a la que accedió Subrayado, los autores no lograron llevarse dinero.

Tras la explosión, efectivos del PADO llegaron al lugar y comenzó una persecución que siguió hasta Montevideo. La camioneta de los delincuentes chocó y uno de ellos fue detenido en ese momento, mientras que los otros dos escaparon a pie y fueron arrestados minutos después.

Durante la fuga, los delincuentes arrojaron decenas de "miguelitos".