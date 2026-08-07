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Avenida de las américas

Video muestra la explosión del cajero automático en Parque Miramar; hay tres detenidos, dos de ellos chilenos

Un video al que accedió Subrayado muestra el momento en que los delincuentes explotan el cajero. Hay dos chilenos y un uruguayo detenidos.

Video cedido a Subrayado.

cajero-explotado-marca-agua

La explosión en Avenida de las Américas y Rafael Barret y quedó filmada. Subrayado accedió a esas imágenes este viernes de mañana. Los tres detenidos son dos ciudadanos chilenos de 44 y 35 años, y un uruguayo de 28.

Los delincuentes llegaron en una camioneta y utilizaron tanques de oxígeno para provocar la explosión del cajero, lo que también causó importantes daños en el local y en un comercio lindero.

Fotos: Ministerio del Interior.
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De acuerdo con la información de la Policía a la que accedió Subrayado, los autores no lograron llevarse dinero.

Tras la explosión, efectivos del PADO llegaron al lugar y comenzó una persecución que siguió hasta Montevideo. La camioneta de los delincuentes chocó y uno de ellos fue detenido en ese momento, mientras que los otros dos escaparon a pie y fueron arrestados minutos después.

Durante la fuga, los delincuentes arrojaron decenas de "miguelitos".

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