"Solo me defendí": esposa del taxista fallecido contó qué le dijo su pareja en el hospital de Paysandú

La mujer dijo a Subrayado que en la madrugada del viernes intercambió mensajes por Whatsapp con su esposo mientras trabajaba. "Me escribió y me puso: voy a hacer un viaje y vuelvo". Incluso le envió una foto desde la ruta, ya de regreso a Paysandú. A los 15 minutos, agregó la mujer, le mandó un audio "en un estado agonizante", en el que "pedía ayuda".

"Llamé a la central (del taxi ), pedí la localización del móvil y me dijeron que (él) fue a llevar pasajeros a Porvenir. Corté enseguida. Me vine al hospital donde ya había ingresado inconsciente", expresó.

Dijo que llegó a intercambiar algunas palabras con su esposo, quien le dijo que había dejado a los pasajeros y que fue atacado al regreso. "Me dijo que sí, me hacía que sí con la cabeza", añadió.

"Le pregunté cuántos eran y me señaló con el dedo: uno. Alto y flaco", agregó la mujer. "Le pregunté si había logrado hacerle daño a esa otra persona. (Me dijo que) no se acordaba, que no sabía. Me dijo: solo me defendí".

El taxista, de 39 años y oriundo de Paysandú, murió en el hospital sobre la hora 7:30 del viernes y la Fiscalía aguarda pericias para determinar su causa de muerte. Lo había ingresado la Policía luego de asistirlo en camino General a la Colonia.

LA INVESTIGACIÓN.

Cuando la Policía llegó al lugar, encontró al hombre con una herida de arma blanca en el muslo, unos 20 centímetros arriba de la rodilla. Estaba dentro del vehículo, cercano a un alambrado. Fue trasladado a un hospital y falleció sobre la hora 7:30.

Fuentes de la Fiscalía indicaron a Subrayado este domingo que, según lo observado en la escena, se descarta la hipótesis de homicidio. No obstante, los investigadores aguardan por la autopsia y demás pericias científicas y forenses. Fuentes del Ministerio del Interior afirmaron que la herida de arma blanca no fue la causa de muerte.

"Policía Científica pudo tener claros indicios de que no había existido ningún ataque. El taxista venía solo", dijo a Subrayado este lunes el jefe de Policía de Paysandú, Eduar Álvez.

Según surge de la investigación, el hombre había trasladado a pasajeros a Pueblo Porvenir, y fue hallado herido cuando regresaba a Paysandú. Alcanzó a comunicar por radio que estaba herido, sin dar detalles.

RECLAMOS.

Taxistas de Paysandú se concentraron este domingo en la plaza Varela y reclamaron por respuestas sobre la muerte del trabajador; aseguran que las rapiñas a trabajadores aumentan.

Subrayado habló con el vocero de la actividad, Jonathán Mezquida.