SINDICATO EN ALERTA

Ambev-Cympay resolvió extender a cinco meses la parada provisoria de producción en su planta de Paysandú

Cerca de cien trabajadores fueron enviados al seguro de paro. El sindicato se mantiene en alerta. "No hay un cierre planteado", afirmó el representante gremial, Eduardo Alza.

La empresa Ambev-Cympay resolvió extender la detención de su producción por cinco meses en la planta industrial de Paysandú y cerca de cien trabajadores fueron enviados al seguro de paro.

Desde el sindicato de trabajadores, Eduardo Alza indicó que la gerencia local les comunicó que la parada inicial de dos meses se extiende hasta los cinco meses en la producción de la planta industrial.

Alza afirmó que la puesta en conocimiento público de la situación por parte del movimiento sindical y la empresa, aceleró los tiempos para el acercamiento entre el directorio y el gobierno para establecer las condiciones de la compañía para poder seguir funcionando en Paysandú.

"La situación se tuvo que blanquear porque veníamos en un escenario de mucha incertidumbre; en principio nos decían dos meses, pero podían ser tres o cuatro meses, todo dependía de la evolución de los consumos y movimiento en Brasil", dijo.

El escenario actual es de cinco meses de parada sin el escenario de cierre de la planta por parte de la empresa. "No hay un cierre planteado", sostuvo. El sindicato se mantiene en alerta.

