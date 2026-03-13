RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Fin de semana con buen tiempo, ascenso de temperatura y libre de lluvias

Nubel Cisneros prevé tiempo agradable para este fin de semana, con temperatura en ascenso y superando los 30º. Sin lluvias. Mirá el detalle día a día.

rambla-montevideo-sol-soleado-calor-caluroso-verano-ejercicio-deportes

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta fresca a templada con nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas sureste y este. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo ligeramente nublado, en tanto la noche mantendrá temperaturas frescas.

El sábado se espera una mañana fresca a templada con formación de nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde seguirá el tiempo cálido a caluroso con pasaje de nubosidad en la noche por las zonas sur y este.

fin de semana algo inestable, con tiempo que va de fresco a caluroso y lluvias aisladas; el informe de nubel cisneros hasta el domingo
Seguí leyendo

Fin de semana algo inestable, con tiempo que va de fresco a caluroso y lluvias aisladas; el informe de Nubel Cisneros hasta el domingo

El domingo comienza fresco con restos de nubosidad sobre las zonas costeras del este y sureste. En la tarde seguirá el tiempo cálido a caluroso con buena presencia de Sol, manteniendo temperaturas agradables en la noche.

Viernes 13

Zona norte: máxima 35º y mínima 16º

Zona sur: máxima 32º y mínima 16º

Zona metropolitana: máxima 28º y mínima 18º

Sábado 14

Zona norte: máxima 35º y mínima 18º

Zona sur: máxima 32º y mínima 16º

Zona metropolitana: máxima 29º y mínima 20º

Domingo 15

Zona norte: máxima 37º y mínima 18º

Zona sur: máxima 33º y mínima 18º

Zona metropolitana: máxima 30º y mínima 20º

Temas de la nota

Lo más visto

Operativo de captura de Sebastián Marset. Foto: publicada por El Deber, de Bolivia.
LO CONFIRMAN AUTORIDADES DE BOLIVIA Y PARAGUAY

Capturaron al narco uruguayo Sebastián Marset en Bolivia, junto a cuatro personas más, todas extranjeras
INTENTO DE CUENTO DEL TÍO

Una videollamada de 45 minutos y el nerviosismo de una madre que hizo a delincuentes desistir de estafa
PUNTA GORDA

Choque en cadena de tres vehículos en avenida Italia; una camioneta terminó arriba de un auto
AGRESOR FUE CONDENADO

Padre de uno de los adolescentes acosados por un hombre en un ómnibus fue el que detuvo la unidad y llamó al 911: su relato
15 DE MARZO-HORA 18.00

Subastan vestuario artístico de Carlos Perciavalle: "Me cuesta caminar, se acabó que suba a un escenario a divertirlos"

Te puede interesar

Operativo de captura de Sebastián Marset. Foto: publicada por El Deber, de Bolivia.
LO CONFIRMAN AUTORIDADES DE BOLIVIA Y PARAGUAY

Capturaron al narco uruguayo Sebastián Marset en Bolivia, junto a cuatro personas más, todas extranjeras
Marset detenido. Foto: FocoUy
CAYÓ EL NARCO URUGUAYO EN BOLIVIA

Marset puede ser extraditado a Estados Unidos, según autoridades de Paraguay, que igual pedirán su extradición
Captura de Sebastián Marset: quién es el uruguayo señalado como jefe de una red internacional de narcotráfico
los periplos hasta su captura

Captura de Sebastián Marset: quién es el uruguayo señalado como jefe de una red internacional de narcotráfico

Dejá tu comentario