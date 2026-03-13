Nubel Cisneros prevé tiempo agradable para este fin de semana, con temperatura en ascenso y superando los 30º. Sin lluvias.
Fin de semana con buen tiempo, ascenso de temperatura y libre de lluvias
Nubel Cisneros prevé tiempo agradable para este fin de semana, con temperatura en ascenso y superando los 30º. Sin lluvias. Mirá el detalle día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta fresca a templada con nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas sureste y este. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo ligeramente nublado, en tanto la noche mantendrá temperaturas frescas.
El sábado se espera una mañana fresca a templada con formación de nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde seguirá el tiempo cálido a caluroso con pasaje de nubosidad en la noche por las zonas sur y este.
El domingo comienza fresco con restos de nubosidad sobre las zonas costeras del este y sureste. En la tarde seguirá el tiempo cálido a caluroso con buena presencia de Sol, manteniendo temperaturas agradables en la noche.
Viernes 13
Zona norte: máxima 35º y mínima 16º
Zona sur: máxima 32º y mínima 16º
Zona metropolitana: máxima 28º y mínima 18º
Sábado 14
Zona norte: máxima 35º y mínima 18º
Zona sur: máxima 32º y mínima 16º
Zona metropolitana: máxima 29º y mínima 20º
Domingo 15
Zona norte: máxima 37º y mínima 18º
Zona sur: máxima 33º y mínima 18º
Zona metropolitana: máxima 30º y mínima 20º
