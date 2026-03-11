RECIBÍ EL NEWSLETTER
AGRESOR FUE CONDENADO

Padre de uno de los adolescentes acosados por un hombre en un ómnibus fue el que detuvo la unidad y llamó al 911: su relato

"Llamé al 911 y me dijeron que el ómnibus en marcha no lo podían detener, que podía detenerlo por mis medios y pedir el móvil, que fue lo que hice", dijo.

Un hombre de 49 años fue condenado tras realizar actos de connotación sexual frente a un grupo de adolescentes a bordo de un ómnibus de transporte interdepartamental en Canelones.

Según informó la Jefatura de Policía, el incidente ocurrió sobre la ruta 101. De acuerdo a testigos, el hombre inició conversaciones inapropiadas y realizó gestos de índole sexual frente al grupo de adolescentes.

El padre de una de las chicas, que iba en un auto, relató que la madre de su hija que estaba con los adolescentes encima del ómnibus, le contó lo que pasaba. Como los trabajadores del ómnibus le dijeron que no podía hacer nada, fue él mismo quien detuvo la unidad de transporte y llamó a la Policía.

Un hombre fue condenado por realizar actos de connotación sexual frente a adolescentes en un ómnibus

"Se sentían los gritos de los chiquilines, todos llorando, una tensión bárbara, y yo al ir cerca del ómnibus traté de acercarme hasta que lo alcancé, y en una de las paradas que hizo de bajar a un pasajero, digo: 'tenés un abusador ahí, llamá a la Policía, hacé la denuncia o algo', y él me dice que no podía detener la marcha del ómnibus. No me dejaba subir. Subió la marcha, llamé al 911 y me dijeron que el ómnibus en marcha no lo podían detener, que podía detenerlo por mis medios y pedir el móvil, que fue lo que hice", dijo.

