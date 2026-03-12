Una videollamada de 45 minutos y el nerviosismo de una madre que hizo a delincuentes desistir de una estafa

Una pareja de 65 y 59 años que vive en el barrio Buceo fue víctima de un intento de estafa del tipo cuento del tío .

Todo comenzó con una llamada a su teléfono fijo, en la que supuestamente se comunicaban desde la Seccional 11 de Malvín para avisarles que su hijo había causado un accidente con una mujer embarazada, que esta estaba en CTI y había perdido al bebé. Les dijeron, además, que su hijo estaba en Fiscalía.

"Lo primero que me dijeron es que mi hijo tenía una causa de dos años de prisión, que había sido el culpable del accidente, que estaba manejando con un celular y que la mamá de la señora accidentada era una diputada del Partido Nacional y como entiendo que era un susto todavía, que no iba a arreglar así nomás", narró el hombre.

Con la estrategia de querer ocupar todos los teléfonos de la casa y tenerlos bajo vigilancia, les dijeron que abogados se comunicarían con ellos a través de videollamada. En la misma, los delincuentes podían controlar los movimientos de la pareja pero ellos solo podían ver la placa de un estudio jurídico y nunca un rostro.

La videollamada duró 45 minutos. En esta, los supuestos abogados les pidieron 13.000 dólares para llevar el caso de su hijo. Cuando el hombre les explicó que no contaban con ese dinero, los delincuentes les propusieron pagar en cuotas. En ese interín, notaron cómo la mujer se ponía nerviosa y se volvieron cada vez más prepotentes.

"La que salvó la situación fue mi señora, porque estaba mucho más nerviosa que yo, se movía de un lugar para otro. Lo que hizo fue en un momento salir de la casa, ir a lo de la vecina, pegado, para intentar desde el celular llamar a mi hijo. Ahí es donde los tipos me dicen que abandonaban el caso", y el intento de estafa concluyó.

La pareja realizó la denuncia en Seccional.