Evaluación de la gestión del presidente Yamandú Orsi: 33% aprueba y 40% desaprueba

Los uruguayos tienen opiniones divididas sobre la gestión del presidente Yamandú Orsi . Un tercio aprueba su desempeño, y un 40% lo desaprueba. Al culminar su primer año de trabajo, el saldo neto resultante es de -7. Los datos corresponden a la última encuesta de Equipos Consultores .

Si se compara con la medición anterior, los juicios muestran un leve deterioro. La aprobación retrocede tres puntos, y la desaprobación aumenta cuatro, por lo que el saldo neto pasa de un equilibrio absoluto en noviembre (saldo neto 0), al balance de -7 actual.

En el mediano plazo, pueden apreciarse dos períodos diferentes en los juicios sobre el presidente.

En los primeros meses de gestión (hasta agosto inclusive), Orsi mantuvo una aprobación superior al 40% y una desaprobación que, si bien mostraba crecimiento, era relativamente limitada. La “luna de miel” del electorado con Orsi no fue particularmente intensa sino moderada, pero, aun así, durante ese primer tramo el presidente mantuvo un saldo neto positivo razonablemente holgado (entre +18 y +27).

En el último tramo, a partir de octubre, la situación cambió. El balance entre juicios positivos y negativos se volvió más equilibrado. La aprobación retrocedió un escalón, a niveles cercanos al 35%, y se mantuvo relativamente estable, mientras que la desaprobación ha continuado creciendo regularmente. Como consecuencia de estos cambios, en las últimas tres mediciones las evaluaciones sobre el presidente han mostrado escenarios divididos, de relativo equilibrio, pero que han pasado de un balance levemente positivo (+4 en octubre) a uno levemente negativo (-7 en febrero).

El clivaje político

La diferencia de opinión entre los votantes propios y ajenos es muy amplia. Quienes votaron a Orsi como presidente en la segunda vuelta sostienen una opinión mayoritariamente positiva, que no es unánime, pero que se ha estabilizado en el último semestre.

La principal dinámica de cambio en las opiniones sobre Orsi ha venido del electorado opositor. En el primer tramo de gestión, los votantes opositores concentraban sus juicios en posiciones intermedias, habituales de una “luna de miel” con los gobiernos entrantes. Pero, a medida que avanzó el período de gobierno, los juicios intermedios (y algunos positivos) se transformaron gradualmente en visiones críticas. La desaprobación a Orsi, entre los votantes opositores, pasó del 25% al 70% en el transcurso del año, marcando un cambio radical en el clima de opinión en este segmento.

La comparación con presidentes anteriores

Cuando se comparan los juicios actuales sobre Orsi, con los que recibían los presidentes anteriores al cumplir su primer año de gestión, Orsi se encuentra en una posición intermedia.

Tabaré Vázquez (en su primera gestión), Mujica, y Lacalle Pou, cumplían el año de gobierno con saldos holgadamente positivos. Por el contrario, Lacalle Herrera y Sanguinetti tenían juicios de balance claramente negativos.

A grandes rasgos, los juicios actuales sobre Orsi se parecen más a los que tenía Jorge Batlle en 2001 (antes de la crisis económica de 2002), o Tabaré Vázquez (en su segunda gestión) en 2016, con saldos relativamente equilibrados, algo más negativo en el caso de Batlle, algo más positivo en el caso de Vázquez.

FICHA TÉCNICA

El presente informe fue elaborado sobre la base de la encuesta regular de Equipos Consultores. La última edición fue realizada entre el 19 de febrero y 5 de marzo de 2026. Las encuestas fueron realizadas con metodología presencial (cara a cara).

El universo de estudio fueron todas las personas de 18 años y más, residentes en todo el territorio nacional con 2.000 habitantes o más.

El tamaño muestral efectivo fue de 704 casos. El margen de error máximo esperado es de +- 3.7%, dentro de un intervalo de confianza del 95%.

Las personas encuestadas de forma presencial fueron seleccionadas del total en base a una muestra estratificada, probabilística, multietápica de hogares, que utiliza cuotas de sexo y edad para la elección final del entrevistado.

Los resultados fueron ajustados según sexo, edad, zona, nivel educativo, condición de ocupación, tipo de vivienda y voto anterior de los encuestados.

La encuesta regular de Equipos Consultores es financiada por múltiples clientes: medios de comunicación, organizaciones sociales, empresas privadas, organismos internacionales y partidos políticos, entre otros.

