Nueva ola de calor comienza este viernes y se extiende hasta el jueves; la máxima llegará a los 31° en la zona costera

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció una nueva ola de calor que comienza a gestarse este viernes y que se extiende hasta el jueves de la próxima semana.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 28° y 31° en la zona costera, entre 33° y 36° en el resto del país y entre 35° y 38° en el norte y litoral; las mínimas serán entre 16° y 18° hasta el domingo y luego entre 20° y 23°, muy parejas en todo el territorio.

"Un sábado con altas temperaturas. En la noche y madrugada del domingo pasaje de nubosidad sobre la costa, no hay lluvias (...) va a desaparecer rápidamente y el domingo arranca ya a pleno sol y con temperaturas en ascenso. Seguimos con mucho calor casi hasta finalizar la próxima semana", indicó.

El meteorólogo dijo que será un fin de semana ideal de playa y para las actividades al aire libre.

