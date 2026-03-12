RECIBÍ EL NEWSLETTER
PUNTA GORDA

Choque en cadena de tres vehículos en avenida Italia; una camioneta terminó arriba de un auto

El siniestro de tránsito se registró minutos antes de las 14 horas en la senda de circulación hacia el este a la altura del Parque Baroffio en Punta Gorda.

SINIESTRO-DE-TRANSITO-MULTIPLE
choque-cadena-avenida-italia

Un choque en cadena se produjo minutos antes de las 14 horas de este jueves e involucró a tres vehículos. El siniestro de tránsito se registró en avenida Italia a la altura del Parque Baroffio en Punta Gorda.

La escena del hecho provocó el asombro de conductores y peatones que pasaban a esa hora por el lugar, debido a que uno de los vehículos terminó sobre otro. El choque se dio en la senda de circulación hacia el este.

De acuerdo a los primeros datos recabados en el lugar, una camioneta BYD Yuan estaba detenida por el semáforo, atrás y a corta distancia se detuvo una Fiat Fiorino, pero un Hyndai Sonata no advirtió que los vehículos estaban parados y no pudo frenar a tiempo para evitar la colisión. La velocidad del impacto hizo que el Sonata levantara y la Fiorino quedara sobre él.

incendio de campo en neptunia norte afecta visibilidad en ruta 34: hay desvios y bomberos trabaja en el lugar
Seguí leyendo

Incendio de campo en Neptunia Norte afecta visibilidad en ruta 34: hay desvíos y Bomberos trabaja en el lugar

Los tres vehículos involucrados en el siniestro quedaron varios metros más adelante del lugar el choque. Los ocupantes de los vehículos sufrieron lesiones de diversa entidad y fueron atendidos por equipos médicos de emergencia.

Temas de la nota

Lo más visto

video
AGRESOR FUE CONDENADO

Padre de uno de los adolescentes acosados por un hombre en un ómnibus fue el que detuvo la unidad y llamó al 911: su relato
PROSECRETARIO DE PRESIDENCIA

Jorge Díaz dijo que el gobierno hizo una "modificación de impuestos" y reconoció que cambio al Fonasa "puede golpear"
EN PLENO CENTRO

Robo piraña a una joyería de Las Piedras; la comerciante arremetió a "espejazos" contra los delincuentes
activos

Justicia ordenó liquidar la herencia de Gustavo Basso, uno de los socios fundadores de Conexión Ganadera
15 DE MARZO-HORA 18.00

Subastan vestuario artístico de Carlos Perciavalle: "Me cuesta caminar, se acabó que suba a un escenario a divertirlos"

Te puede interesar

Gobierno instaló gabinete de primera infancia y adolescencia para unificar las respuestas del Estado video
ORSI ENCABEZÓ REUNIÓN

Gobierno instaló gabinete de primera infancia y adolescencia para unificar las respuestas del Estado
Institución de Derechos Humanos señala fallas múltiples en el caso Jonathan Correa y abre una investigación de oficio video
CASO JONATHAN

Institución de Derechos Humanos señala "fallas múltiples" en el caso Jonathan Correa y abre una investigación de oficio
Yamandú Orsi, presidente de la República. video
llamó a la reflexión

"No siempre se actúa con la velocidad y fuerza que se necesita", dice Orsi tras asesinato de Jonathan Correa

Dejá tu comentario