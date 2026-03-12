Choque en cadena de tres vehículos en avenida Italia; una camioneta terminó arriba de un auto

Un choque en cadena se produjo minutos antes de las 14 horas de este jueves e involucró a tres vehículos. El siniestro de tránsito se registró en avenida Italia a la altura del Parque Baroffio en Punta Gorda.

La escena del hecho provocó el asombro de conductores y peatones que pasaban a esa hora por el lugar, debido a que uno de los vehículos terminó sobre otro. El choque se dio en la senda de circulación hacia el este.

De acuerdo a los primeros datos recabados en el lugar, una camioneta BYD Yuan estaba detenida por el semáforo, atrás y a corta distancia se detuvo una Fiat Fiorino, pero un Hyndai Sonata no advirtió que los vehículos estaban parados y no pudo frenar a tiempo para evitar la colisión. La velocidad del impacto hizo que el Sonata levantara y la Fiorino quedara sobre él.

Los tres vehículos involucrados en el siniestro quedaron varios metros más adelante del lugar el choque. Los ocupantes de los vehículos sufrieron lesiones de diversa entidad y fueron atendidos por equipos médicos de emergencia.

