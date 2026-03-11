Subastan vestuario artístico de Carlos Perciavalle: "Me cuesta caminar, se acabó que suba a un escenario a divertirlos"

El actor, humorista y productor teatral Carlos Perciavalle realiza una subasta histórica de piezas de su vestuario artístico. La misma se llevará adelante este domingo 15 de marzo a la hora 18.00 de forma presencial en Montevideo, en bulevar España 2956 y online a través de https://www.remotes.com.uy/

"Con mucha emoción, con mucha alegría y mucha tristeza también porque es parte de mi vida. Esta ropa la subasto porque no me entra y es parte del legado de la gente que me ha visto durante años. Cada traje tiene una historia. Hay un trajecito de Channel que dos o tres puntadas las dio la propia Channel, yo estaba en París cuando estaba preparándome en mis tantas giras, cada traje tiene su historia", dijo el actor a Subrayado.

Y agregó: "Me cuesta caminar; se acabó que suba a un escenario a divertirlos. Ahora puedo subir a un escenario sentado a contarles mi vida y las mil anécdotas, las mil historias que pueden divertir al público".

El rematador es Pablo Otero Muñóz del Campo, pariente de China Zorilla. Entre los objetos se destacan sombreros, pelucas, zapatos, entre otras piezas. La base de cada lote es de USD 33. REMATE PERCIAVALLE DOS

