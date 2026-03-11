Jorge Díaz dijo que el gobierno hizo una "modificación de impuestos" y reconoció que cambio al Fonasa "puede golpear"

El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz , dijo que el gobierno tuvo que hacer una “modificación de impuestos ” para corregir el déficit fiscal más abultado que el informado por el gobierno anterior, y reconoció que el cambio de cálculo en la devolución del Fonasa “puede golpear” el ingreso de los trabajadores.

“Creo que el gobierno asume con determinados compromisos y cuando asume se encuentra con una realidad, que para hacer frente a esa realidad hizo determinados movimientos fiscales que necesariamente tenía que hacer, porque lo contrario era hacer un ajuste fiscal brutal”, dijo Díaz en el programa Arriba Gente de Canal 10.

“Lo que hizo el gobierno fue una actitud de responsabilidad”, agregó, y señaló que en setiembre de 2024, durante la campaña electoral, el gobierno anterior dijo que el déficit fiscal era de 2,8%, pero que en marzo de 2025, cuando asumió el gobierno de Orsi, el déficit era “4,2% y subiendo”.

“Cuando te encontrás con esa realidad la actitud responsable que tenés es disminuir el gasto por un lado, y aumentar los ingresos”, apuntó.

“La cuestión es, una vez que te encontrás con esa realidad, lo que tenés que hacer es actuar, entonces disminuís gastos, fantástico, lo otro que tenés que hacer es aumentar los ingresos y eso es por crecimiento de la economía o por alguna modificación de impuestos. ¿Hubo modificación de impuestos? Sí, las hubo. Pero lo que sí podemos decir con claridad es que las modificaciones impositivas que se hicieron no le pegaron al pobre, pegaron en las multinacionales con el impuesto global, pegaron sí es verdad, en clase media alta que tenemos ahorros o podemos llegar a tener ahorros en el exterior, que cada vez que haya un aumento de capital y eso se ejecute haya que pagar el IRPF”, señaló Díaz.

Consultado entonces sobre los cambios en las franjas del IRPF al utilizar la inflación como base de cálculo más una variación por encima del 20% (según habilita la ley), y las modificaciones en la devolución del Fonasa, Díaz respondió: “Las franjas del IRPF se movieron, se mueven habitualmente y lo del Fonasa bueno, eso sí ya es otra discusión, que acepto que puede generar y golpear”.

“Estamos asumiendo una realidad y trabajando de acuerdo a esa realidad, mentir sería decirte, a sabiendas que la situación fiscal era esa, decirte, mirá, yo, como el déficit fiscal es del 4% no voy a subir impuestos. Por eso creo que la palabra mintió no es ajustada”, concluyó.

Plan de Seguridad

Acerca del plan de seguridad que el gobierno presentará a fin de marzo, Jorge Díaz dijo que “hay un error comunicacional que crea un error conceptual”.

Ese “error” de comunicación, apuntó, fue centrar todo en el plan de seguridad, dando la sensación “de que mientras no se hacía nada”. Agregó que eso dio pie a la oposición a criticar y decir que el gobierno no tenía plan de seguridad.

“Al hablar de que lo importante es el plan, le permitió a la oposición decir que no había plan. En el error comunicacional está el error conceptual”, dijo Díaz.

Y agregó: “No es real que no se haya hecho nada. Se continuaron políticas que se traían del gobierno anterior y se crearon nuevas políticas. Durante un año se trabajó. Y si comparamos denuncias de delitos, todas las denuncias bajaron. Ahora se va a plantear un plan a 10 años”.