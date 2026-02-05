Qué se sabe hasta el momento del intento de robo a un banco que llevó a delincuentes a cavar un túnel en Ciudad Vieja

El pasado 3 de febrero, la Policía frustró un intento de robo a un banco en Ciudad Vieja . En Colón y 25 de Mayo, los efectivos detuvieron a seis personas: cuatro que estaban en el local y otras dos que intentaron escapar por las alcantarillas y fueron reducidos por los efectivos.

A su vez, otras cuatro personas fueron detenidas en allanamientos realizado en El Pinar, departamento de Canelones.

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó desde Ciudad Vieja que los delincuentes cavaron un túnel dentro de un local, ubicado en Colón y 25 de Mayo, que daba hacia las alcantarillas para desde ahí ingresar al banco.

La investigación, que comenzó en el mes de diciembre, fue realizada por personal de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas.

La misma, que llevó varios meses, comenzó en Neptunia. Los efectivos lograron determinar que en el local comercial de la calle Colón se iba a comenzar a cavar el túnel para llegar a la red de saneamiento de Ciudad Vieja. Allí se incautaron herramientas y otros elementos relevantes para la investigación, que fueron periciados.

Además, en Neptunia, donde todo comenzó, la Policía incautó poco más de un kilo de pasta base, documentación relevante, chalecos antibalas, dos vehículos, palas, picos, ropa para tareas de obra, un dron, cámaras de videovigilancia y dinero en efectivo: $30.000, USD 800 y R$37.000, entre otros objetos.

En total fueron cinco allanamientos. En El Pinar vivían dos brasileños; utilizaban la vivienda como depósito de la ropa que usaban para cavar el túnel.

Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron que se trata de un hecho sin precedentes en el país. En el operativo en Ciudad Vieja estuvo el ministro del Interior, Carlos Negro, acompañando el trabajo de Bomberos, Policía Científica y personal de la Digoe.

"Pudo haber sido el robo del siglo", dijo el ministro en diálogo con la prensa.

Este miércoles, la Justicia imputó a 11 personas. Cinco de ellas en calidad de autores, 3 en calidad de co autores y 1 en calidad de cómplice, por la presunta comisión de un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de hurto especialmente agravado por la pluriparticipación en grado de tentativa.

Otra persona fue imputada en calidad de autor por la presunta comisión de un delito de suministro de sustancia estupefaciente en modalidad de negociación agravado por utilizar un hogar como venta. Y la última en calidad de autor por la presunta comisión de un delito de suministro de sustancia estupefaciente en modalidad de negociación agravado por utilizar un hogar como venta en régimen de reiteración real con un delito de porte y tenencia de armas de fuego y un delito de tráfico interno de municiones.

Todas ellas deberán cumplir medida cautelar de prisión preventiva por 180 días mientras se desarrolla la investigación.

En total, son cuatro brasileños, dos paraguayos y cinco uruguayos. Tienen entre 25 y 40 años.

El ministro Carlos Negro brindó una conferencia de prensa junto a la plana mayor del Ministerio del Interior en la que destacó que el robo "hubiera ocasionado duro golpe al sistema financiero y a la economía nacional".

La investigación continúa para buscar al ideólogo del plan, cuándo iban a dar el golpe y el objetivo real de la maniobra.