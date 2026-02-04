RECIBÍ EL NEWSLETTER
MINISTRO DEL INTERIOR EN CONFERENCIA

Carlos Negro dijo que robo a banco "hubiera ocasionado duro golpe al sistema financiero y a la economía nacional"

El ministro del Interior brindó este miércoles una conferencia sobre el caso del túnel que delincuentes cavaban en Ciudad Vieja, con pretensiones de robar un banco.

"Este es un ejemplo de una banda o un grupo de personas que se organizaron para cometer varios tipos de delitos, entre ellos la tentativa de hurto, la asociación para delinquir y el tráfico de estupefacientes", dijo el ministro Carlos Negro, que destacó el trabajo de la Policía.

"Hubiera ocasionado un duro golpe a todo el sistema financiero del país y en definitiva a la economía nacional", agregó el ministro.

"Pudo haber sido el robo del siglo", dijo Carlos Negro desde el lugar donde cavaron un túnel en Ciudad Vieja
"Pudo haber sido el robo del siglo", dijo Carlos Negro desde el lugar donde cavaron un túnel en Ciudad Vieja

Negro dijo que hay que distinguir entre narco y microtráfico y que el Ministerio del Interior ha "hecho operaciones que han dado golpes al narcotráfico en general y a la criminalidad organizada en general, dado que desde la intervención de una boca de drogas, hasta la incautación de grandes cantidades de estupefacientes, como los 3 millones de dosis que se incautaron de pasta base el año pasado, todas constituyen modalidades dentro de la organización criminal, y todas son parte de organizaciones criminales en algunos casos de alta complejidad".

