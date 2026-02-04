Carlos Negro dijo que robo a banco "hubiera ocasionado duro golpe al sistema financiero y a la economía nacional"

El Ministerio del Interior brindó una conferencia de prensa por el caso del túnel de Ciudad Vieja, con el que delincuentes pretendían robar un banco.

"Este es un ejemplo de una banda o un grupo de personas que se organizaron para cometer varios tipos de delitos, entre ellos la tentativa de hurto, la asociación para delinquir y el tráfico de estupefacientes", dijo el ministro Carlos Negro, que destacó el trabajo de la Policía.

"Hubiera ocasionado un duro golpe a todo el sistema financiero del país y en definitiva a la economía nacional", agregó el ministro.

Negro dijo que hay que distinguir entre narco y microtráfico y que el Ministerio del Interior ha "hecho operaciones que han dado golpes al narcotráfico en general y a la criminalidad organizada en general, dado que desde la intervención de una boca de drogas, hasta la incautación de grandes cantidades de estupefacientes, como los 3 millones de dosis que se incautaron de pasta base el año pasado, todas constituyen modalidades dentro de la organización criminal, y todas son parte de organizaciones criminales en algunos casos de alta complejidad". negro extra azambuya