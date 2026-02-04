Montevideo subterráneo: qué hay debajo del asfalto, historia de las alcantarillas y túneles en la ciudad

La cuadra de Colón y 25 de Mayo en plena Ciudad Vieja tiene —casi siempre— la misma dinámica. Algunos locales comerciales, trabajadores que van y vienen y unas pocas familias que viven allí.

Pero este martes los focos apuntaron a un pequeño y modesto local comercial de Colón 1433. La Policía desbarató lo que podría haber sido un robo millonario. Y este lugar, de ritmo cansino, se transformó en el epicentro noticioso.

Los delincuentes que operaban desde el local comercial ubicado en Colón y 25 de Mayo cavaron un túnel hacia saneamiento. Esta es la Red Arteaga, el sistema de saneamiento y drenaje más antiguo de Montevideo y de todo Latinoamérica.

Según se supo en las últimas horas, el rastro que los delincuentes habían dejado llegaba hasta la esquina de Cerrito y Zabala, por lo que se presume que podría ser uno de los bancos que tienen sede en esa esquina: el Banco República, el Banco Itaú, el BBVA o un Scotiabank, a pocas cuadras.

El historiador Alejandro Giménez contó a Subrayado que Cerrito era la calle de La Fuente y 25 de Mayo era la calle San Pedro.

"Esta zona de Colón siempre fue una zona vinculada a lo comercial que quizás ahora no esté en su esplendor, pero que lo fue durante mucho tiempo. Túneles evidentemente había, muy poco que se documente. Hay uno en el Cabildo entre la puerta del Cabildo y la Peatonal Sarandí. Otros se han encontrado cisternas en la librería Linardi y Risso de la calle Juan Carlos Gómez", explicó.

Y agregó: "Algunos hablan de que Montevideo, obviamente era una península que tenía salida al mar por todos lados y que eran para poder evacuar tropas si había un ataque militar, otros decían que era para poder guarecer población".

Giménez comentó que la Red Arteaga es pionera, prácticamente antes que la de Londres, y data del año 1856. Además, indicó que se puede ver cuando se hacen obras, son una especie de bóveda de ladrillos muy viejas.

La Red Arteaga, en algunos tramos, permite caminar o en algunos casos como se aprecia en fotos, en barquitos y está activa en algunos tramos.

"Los ladrones estudiaron porque buscaban llegar desde Colón y 25 de Mayo, a la red para después de allí poder acceder al subsuelo del Banco República", explicó.

Y añadió: "Lo que parecía imposible se ha hecho incluso tener en cuenta robos en los últimos años en museos, por ejemplo, que no es lo mismo, pero con una ultraseguridad igual poder efectivizarse sin ninguna duda".

Giménez descartó que exista una red de túneles en Montevideo, pero sí que hay red de alcantarillas.