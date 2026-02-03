"Pudo haber sido el robo del siglo", dijo Carlos Negro desde el lugar donde cavaron un túnel en Ciudad Vieja

La investigación que permitió frustrar intento de robo a un banco en Ciudad Vieja comenzó en diciembre, informó el ministro del Interior Carlos Negro .

El jerarca dijo que recibieron "datos de dependencias policiales de países vecinos" y entre los detenidos hay paraguayos y brasileños.

"En este lugar se estaba construyendo un túnel que tenía por objetivo muy probablemente un banco de la zona, en lo que pudo haber sido el robo del siglo", dijo el ministro.

Uno de los próximos pasos es que un equipo de Bomberos baje a las cloacas para inspeccionar el lugar.

De los detenidos, cinco fueron en la zona del túnel, "en el local, a la salida y fugando por las cloacas". Otros cuatro fueron en El Pinar y queda una persona requerida.

El local estaba aparentemente desocupado, pero alquilado desde mediados de 2025.

"Hay que ingresar a las cloacas, lo va a hacer el equipo de Bomberos, y ver hacia dónde conducen esas cloacas y dónde está la posible o eventual salida de la cloaca y hacia qué institución financiera estaba dirigida", dijo el ministro.