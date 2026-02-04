Nueve de los 11 detenidos por el túnel en Ciudad Vieja vivían desde diciembre en una casa alquilada en El Pinar

Nueve de los once detenidos en el marco de la investigación por el túnel hallado en Ciudad Vieja para robar un banco, vivían en una casa alquilada en El Pinar, indicaron fuentes del caso a Subrayado.
Este miércoles de tarde se presentaron en el lugar representantes de la inmobiliaria a limpiar la vivienda.
En la casa se alojaban todos los extranjeros detenidos, entre otras personas. Un equipo de Subrayado estuvo este miércoles de tarde en la vivienda. En el lugar, se presentaron representantes de la inmobiliaria a limpiar la casa.
La vivienda había sido alquilada durante tres meses: desde el 20 de diciembre al 20 de marzo.
