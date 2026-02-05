Yamandú Orsi dará un mensaje ante la Asamblea General al cumplirse el primer año de gestión de gobierno

El presidente Yamandú Orsi dará un informe de rendición de cuentas ante la Asamblea General del Poder Legislativo al cumplirse el primer año de gestión de gobierno, indicaron a Subrayado fuentes de Presidencia de la República.
Resta definir si el informe del rendición de cuentas del mandatario a los integrantes del Poder Legislativo será el domingo 1 o el lunes 2 de marzo, indicaron fuentes de Presidencia.
Resta definir si el mensaje del mandatario ante los integrantes del Parlamento será el domingo 1 o el lunes 2 de marzo, agregaron los informantes. En el informe, Orsi dará cuenta de lo hecho en el primer año de gestión y proyectará las acciones a realizar durante 2026.
Las prioridades estratégicas del gobierno son: acelerar el crecimiento para crear y mantener trabajo de calidad; fortalecer la matriz de protección social para combatir la pobreza y la desigualdad; y mejorar la seguridad para fortalecer la convivencia de los habitantes del país.
Estas prioridades se atenderán a partir de políticas contenidas en el Presupuesto Quinquenal en base a los pilares de transparencia para garantizar la rendición de cuentas ante la ciudadanía; sostenibilidad fiscal para preservar la estabilidad macroeconómica y asegurar que las políticas puedan mantenerse en el tiempo; y responsabilidad en la asignación y uso de los recursos públicos para asegurar la eficiencia del Estado.
