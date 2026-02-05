RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL 1 O 2 DE MARZO

Yamandú Orsi dará un mensaje ante la Asamblea General al cumplirse el primer año de gestión de gobierno

Resta definir si el informe del rendición de cuentas del mandatario a los integrantes del Poder Legislativo será el domingo 1 o el lunes 2 de marzo, indicaron fuentes de Presidencia.

yamandu-orsi-juramento-asamblea-general-focouy-archivo

Resta definir si el mensaje del mandatario ante los integrantes del Parlamento será el domingo 1 o el lunes 2 de marzo, agregaron los informantes. En el informe, Orsi dará cuenta de lo hecho en el primer año de gestión y proyectará las acciones a realizar durante 2026.

Las prioridades estratégicas del gobierno son: acelerar el crecimiento para crear y mantener trabajo de calidad; fortalecer la matriz de protección social para combatir la pobreza y la desigualdad; y mejorar la seguridad para fortalecer la convivencia de los habitantes del país.

Foto: Presidencia. Yamandú Orsi en visita oficial en China.
Estas prioridades se atenderán a partir de políticas contenidas en el Presupuesto Quinquenal en base a los pilares de transparencia para garantizar la rendición de cuentas ante la ciudadanía; sostenibilidad fiscal para preservar la estabilidad macroeconómica y asegurar que las políticas puedan mantenerse en el tiempo; y responsabilidad en la asignación y uso de los recursos públicos para asegurar la eficiencia del Estado.

Yamandú Orsi dará un mensaje ante la Asamblea General al cumplirse el primer año de gestión de gobierno
