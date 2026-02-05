Por dentro: la casa de El Pinar donde vivían delincuentes que cavaron túnel en Ciudad Vieja

El Ministerio del Interior difundió imágenes del allanamiento a la casa de El Pinar donde vivían dos de los 11 imputados por el caso del túnel en Ciudad Vieja .

En total fueron cinco allanamientos. En El Pinar, vivían dos brasileños y además la utilizaban como depósito de la ropa para cavar.

La cámara de la Policía muestra el momento del allanamiento al lugar.

Entre los imputados hay cuatro uruguayos, cinco brasileños y dos paraguayos, que cumplen prisión preventiva por 180 días a la espera del juicio.

La investigación continúa para buscar al ideólogo del plan. La intención de los delincuentes era robar un banco, sostienen los investigadores.