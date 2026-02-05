RECIBÍ EL NEWSLETTER
IMÁGENES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Por dentro: la casa de El Pinar donde vivían delincuentes que cavaron túnel en Ciudad Vieja

El Ministerio del Interior difundió imágenes del allanamiento en el que fueron detenidos dos de los delincuentes implicados. Allí vivían nueve de los 11 imputados.

allanamiento-casa-el-pinar

En total fueron cinco allanamientos. En El Pinar, vivían dos brasileños y además la utilizaban como depósito de la ropa para cavar.

La cámara de la Policía muestra el momento del allanamiento al lugar.

nueve de los 11 detenidos por el tunel en ciudad vieja vivian desde diciembre en casa alquilada en el pinar
Nueve de los 11 detenidos por el túnel en Ciudad Vieja vivían desde diciembre en casa alquilada en El Pinar

Entre los imputados hay cuatro uruguayos, cinco brasileños y dos paraguayos, que cumplen prisión preventiva por 180 días a la espera del juicio.

La investigación continúa para buscar al ideólogo del plan. La intención de los delincuentes era robar un banco, sostienen los investigadores.

