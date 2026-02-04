El túnel de Ciudad Vieja por dentro: las imágenes de la excavación y el pasadizo subterráneo

El Ministerio del Interior difundió imágenes del interior del túnel que una banda vinculada al narcotráfico excavaba en Ciudad Vieja para intentar robar la casa central del Banco República (BROU), ubicada en Cerrito y Zabala, a una cuadra y media del local allanado.

La Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas de la Policía Nacional allanó el martes un local en Colón 1433 esquina 25 de Mayo y logró frustrar el intento de robo al banco a través de un túnel. Según fuentes vinculadas a la investigación consultadas por Subrayado, el objetivo era la sede central del BROU .

Excavaron unos 400 metros desde adentro del local, al tiempo que la Policía recibió información al respecto entre junio y julio de 2025.

En ese procedimiento fueron detenidas seis personas: cuatro que se encontraban dentro del local y otras dos que intentaron escapar por las alcantarillas y fueron reducidas por los efectivos. Además, otras cuatro personas fueron detenidas en allanamientos realizados en El Pinar, en Canelones.

La investigación se desarrolló durante varios meses y se inició en Neptunia. A partir de ese trabajo, la Policía determinó que desde el local de la calle Colón se comenzaría a cavar el túnel para acceder a la red de saneamiento de Ciudad Vieja. En el lugar se incautaron herramientas y otros elementos relevantes que están siendo periciados.

En Neptunia, donde comenzó la investigación, la Policía incautó poco más de un kilo de pasta base, documentación relevante y chalecos antibalas.

Entre los integrantes de la banda hay tres uruguayos, dos paraguayos y cinco brasileños. Si bien la información primaria indicaba que eran nueve los detenidos en el local de la calle Colón, luego se confirmó que había una persona más indocumentada, que resultó ser brasileña, por lo que son diez los detenidos hasta el momento. Además, hay una persona requerida.

La investigación comenzó a mediados del año pasado, cuando el local de la calle Colón fue alquilado como supuesto depósito. Hasta entonces el lugar estaba desocupado. Entre junio y julio del año pasado, la Policía recibió información de fuerzas de países de América del Sur sobre las intenciones de esta banda de asaltar el banco.

La Policía continúa trabajando en la zona con robots para determinar hasta dónde avanzó la excavación del túnel.