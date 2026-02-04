Cables para una instalación eléctrica en el túnel entre los elementos incautados en caso de intento a robo en un banco

La Policía expuso este miércoles los elementos incautados a los delincuentes que pretendían robar un banco en Ciudad Vieja .

Además de dos autos, tenían drones, palas, picos, sierras, ropa y dinero en efectivo, entre los objetos. Algunos de los elementos estaban dentro del túnel , cerca de Cerrito y Zabala, en proximidades del Banco República.

Fuentes policiales informaron a Subrayado que la mayoría de las veces los delincuentes tiraban la ropa y compraban nueva, para no lavarla y no levantar sospechas.

También fueron incautadas cámaras que estaban en una casa de El Pinar que había sido alquilada por los delincuentes como parte de la logística.

Los delincuentes también tenían metrajes de cable para preparar una instalación eléctrica para llevar por debajo de las alcantarillas. Otro de los elementos era tanza, con la que se iban guiando a nivel de subsuelo.