PABLO CASÁS

"No es que sea una organización que todos tenían relaciones entre ellos", afirmó abogado de detenidos por el túnel

Según Pablo Casás, "no surge de la investigación que respondan a nadie". "No todos tenían un vínculo entre ellos. De hecho, varios de ellos no se conocen entre sí", agregó.

El abogado Pablo Casás representa a diez de los once detenidos en el marco de la investigación por el túnel en Ciudad Vieja que los investigadores presumen que sería utilizado para cometer un robo a la casa matriz del Banco República, según indicaron a Subrayado fuentes del caso.

En total, son cuatro brasileños, dos paraguayos y cinco uruguayos los detenidos. Tienen entre 25 y 40 años. Una parte de los detenidos es investigada por narcotráfico y otra por asociación para delinquir y por el túnel hallado desde un local comercial en calle Colón.

Casás indicó que de la investigación no surge que tengan contacto con el exterior o que respondan a alguna organización criminal internacional. Ninguno de los detenidos ha manifestado ser el líder de la banda. El abogado aseguró que no todos tienen vínculos y varios no se conocen entre sí. "No es que sea una organización que todos tenían relaciones entre ellos, no es así", afirmó.

El representante de los detenidos indicó que la investigación comenzó por una boca de drogas, según surge de la carpeta fiscal, y que la indagatoria derivó en la ubicación del local donde se encontró a un brasileño.

