Operación Espejismo: un condenado y cuatro imputados por estafas a hoteles de Punta del Este

La Policía de Maldonado llevó adelante la Operación Espejismo que terminó con un condenado y cuatro personas con medidas limitativas, por fraude y estafas a varios hoteles de Punta del Este y alrededores.

El hombre fue condenado como autor penalmente responsable de reiterados delitos de fraude informático y reiterados delitos de estafa en régimen de reiteración real entre sí; la pena de 22 meses de prisión la cumplirá de la siguiente manera: los primeros 11 meses de cumplimiento efectivo y los restantes bajo el régimen de libertad a prueba.

Por su parte, los otros cinco detenidos deberán fijar domicilio y no modificarlo sin previo aviso, no podrán abandonar el territorio nacional sin previa autorización con retención de sus documentos de viaje; todo esto por el plazo de 30 días.

El caso

El pasado 1° de febrero, personal del Departamento de Estafas de la Zona Operacional V de Maldonado, tomó conocimiento de que en un hotel de Punta del Este habían realizado reservas mediante la utilización de números de tarjetas, sin presentar la tarjeta física.

Tras análisis de datos, los efectivos lograron establecer que dos mujeres y cuatro hombres estaban haciendo uso de las instalaciones de diversos hoteles y llevando a cabo las maniobras con tarjetas de crédito clonadas.

Al día siguiente, personal de Hechos complejos detuvo a 4 hombres en un hotel de la zona de la avenida Pedragosa Sierra.

Uno de los individuos detenidos, de 20 años, poseía 13 denuncias por estafas similares, la mayoría en los departamentos de Canelones y Montevideo, habiendo al menos 3 complejos hoteleros afectados en el departamento de Maldonado.

La Policía también llegó a un hotel de la avenida Roosevelt de Punta del Este y detuvo a dos mujeres mayores de edad, una de ellas de nacionalidad brasileña.

La ciudadana extranjera llegó a un acuerdo con el hotel y abonó USD 2.111, disponiendo la fiscal del caso su libertad.