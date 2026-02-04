Siguen las pericias bajo tierra en Ciudad Vieja mientras declaran en Fiscalía los diez detenidos; hay un requerido

La Policía continúa trabajando en Ciudad Vieja para avanzar en la investigación del intento de robo al Banco República , ubicado en Cerrito y Zabala. Ese era el objetivo, de acuerdo a las fuentes consultadas por Subrayado que avanzaron en la investigación.

Las pericias son bajo tierra, en la zona de las alcantarillas, con el objetivo de recabar más elementos que aporten al caso.

Los investigadores creen que la banda planificaba ingresar al banco mediante la excavación de un túnel. Por su lado, el presidente del BROU Álvaro García dijo a Subrayado que en principio no hay indicios de que el Banco República fuera el objetivo . Las fuentes consultadas sostienen que el objetivo era la casa central del banco estatal.

Por el caso hay diez detenidos y un requerido. Los diez declaran este miércoles ante la Fiscalía; son tres uruguayos, cinco brasileños y dos paraguayos.

En diálogo con Subrayado, un vecino de la zona contó que durante la noche o la madrugada había escuchado ruidos similares a los de una obra, pero que no le llamó la atención porque pensó que se trataba de algún trabajo realizado fuera de hora.

Durante la noche, Policía Científica y Bomberos continuaron las tareas con apoyo de un robot que inspecciona las alcantarillas, en busca de herramientas u otros elementos relevantes para la investigación.

Las pericias se desarrollan en torno a la casa central del Banco República. Si bien en las inmediaciones hay sucursales de BBVA e Itaú, ese no era el objetivo de los delincuentes. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Estupefacientes de 1° Turno.

El intento de robo fue frustrado este martes. Según la información policial, los delincuentes cavaron un túnel desde el interior de un local comercial abandonado, ubicado en Colón y 25 de Mayo, que conectaba con las alcantarillas para desde allí ingresar al banco. La investigación comenzó en diciembre y fue llevada adelante por la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas.

Fuentes del Ministerio del Interior señalaron que se trata de una situación sin precedentes en el país. “Pudo haber sido el robo del siglo”, afirmó el ministro del Interior, Carlos Negro, quien estuvo este martes en el lugar junto a la plana mayor de la Jefatura de Policía de Montevideo.