RECIBÍ EL NEWSLETTER
MERCADO EXTERNO

Presidente de INAC sobre carne devuelta por China: "El problema es si eso genera posibles desprestigios de Uruguay"

"Uruguay no puede correr riesgo porque exportamos el 80% de lo que producimos”, agregó el presidente del Instituto Nacional de Carnes.

carne-china-inac-.jpg

El presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Gastón Scayola, se refirió a la devolución de China de un contenedor de carne por poseer residuos de medicamentos y dijo que Uruguay, por su prestigio, no puede sufrir este tipo de errores.

“En el flujo comercial enorme que tenemos con todo el mundo, alguna situación de excepción siempre surge”, sostuvo Scayola. También explicó que el medicamento se detecta una vez que llega a destino, en este caso China.

“Este es un caso que se detectó. Es algo que pasa con cierta frecuencia, pero para el prestigio que tiene Uruguay en el mundo en cuanto a la producción, la seriedad y transparencia, toda la institucionalidad, INAC que agrupa toda la cadena y que es motivo de prestigio en el mundo, no nos deberían pasar estas cosas”, indicó.

es un hito en la investigacion: cientificas del pasteur disenaron modelo in vitro que recrea parasito toxoplasma gondii
Seguí leyendo

"Es un hito en la investigación": científicas del Pasteur diseñaron modelo in vitro que recrea parásito Toxoplasma gondii

Explicó que cuando se trata a un animal, hay un tiempo determinado que se debe esperar para que no queden residuos en la carne. “El tema se reduce a que cuando se le da algún tratamiento, hay que esperar el tiempo que dicen los veterinarios, antes de mandar a ese animal a faena”. La carne del contenedor que fue devuelta, se pierde.

“El problema es si eso genera posibles desprestigios de Uruguay en los mercados del mundo, porque si los mercados del mundo empiezan a escuchar que Uruguay produce y tiene residuos en su carne, un día nos van a decir ‘no les compro más’, y ese es el único riesgo que Uruguay no puede correr riesgo porque exportamos el 80% de lo que producimos”, sostuvo Scayola.

Temas de la nota

Lo más visto

Franca Levin en X
YENI BLANCA ALONSO LEMA

Cancillería busca a familia de joven uruguaya que apareció en Bolivia "en un estado de salud complicado; no come ni habla"
canelones

Se incendió la casa del futbolista David Terans en el balneario Las Vegas de Canelones
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Registraron 900 incidencias por uso de carril Solo Bus en plan piloto; fiscalización comienza en diciembre
ASOCIACIÓN DE BANCOS PRIVADOS

Bancos privados cambiarán su horario de 13 a 17 y atenderán desde la mañana a partir de diciembre
MINISTRO DE ECONOMÍA

Oddone lamentó decisión de no votar en el presupuesto la eliminación de la actividad obligatoria del despachante de aduana

Te puede interesar

Gobierno iniciará acciones para rescindir contrato por patrullas oceánicas: Hay fuertes indicios por estafa o fraude con garantía video
ANUNCIÓ YAMANDÚ ORSI

Gobierno iniciará acciones para rescindir contrato por patrullas oceánicas: "Hay fuertes indicios por estafa o fraude" con garantía
Javier García sobre anuncio de Orsi: Lamentable que el presidente se haya prestado para una maniobra política de la peor especie
PATRULLAS OCEÁNICAS

Javier García sobre anuncio de Orsi: "Lamentable que el presidente se haya prestado para una maniobra política de la peor especie"
Foto: Subrayado. Champión del bebé que quedó en la escena, en el barrio El Tobogán, lindero al Cerro. También se observa un casquillo en la parte izquierda.
EL PADRE SE RECUPERA

Fue dado de alta el bebé baleado junto a su padre en un tiroteo en el barrio El Tobogán; hay un detenido

Dejá tu comentario