MSP reportó cuatro brotes con 19 casos de varicela; la enfermedad registra aumento de casi 70% respecto a 2024

El Ministerio de Salud Pública ( MSP ) reportó este viernes cuatro brotes de varicela con un total de 19 casos. Un brote fue intrafamiliar y tres en establecimientos educativos, detalló la autoridad sanitaria en el boletín epidemiológico correspondiente a la semana del 5 al 11 de octubre.

En lo que va del año, se han registrado 68 brotes con un total de 259 casos. De los brotes, 35 fueron intrafamiliares, 19 en establecimientos educativos y los restantes en otras instituciones.

A nivel nacional, la cantidad acumulada de casos registra un incremento en 2025 con respecto al mismo período del año pasado. Van 564 casos frente a 333 de 2024, un 69,4% de aumento en la comparativa interanual.

El aumento se da en los grupos de 20 a 29 años, de 10 a 19 y en los menores de 5 años, mientras que a nivel departamental, el mayor aumento de incidencia se observa en Tacuarembó, Paysandú y Lavalleja, y Salto, Flores y Florida presentan una reducción.

"El corredor endémico acumulado de varicela muestra que la incidencia se encuentra en zona de alerta", advierte. La varicela es una enfermedad aguda y altamente contagiosa. Es estacional con mayor incidencia al final del invierno y principios de la primavera, recuerda Salud Pública.