en la aguada

Balearon a un barrendero de la IMM y caminó 10 cuadras herido, en busca de sus compañeros

El hombre afirmó a la Policía que fue a comprar a un quiosco y que dos personas lo balearon. Herido en una pierna, caminó diez cuadras para pedir ayuda a sus compañeros, que se encontraban en una plaza.

Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado. Policía Científica trabaja en la escena.

Un hombre de 48 años fue baleado en el barrio Aguada a las nueve de la mañana de este jueves. Se encontraba en Ramón Escobar casi Acuña de Figueroa —a una cuadra del Palacio Legislativo— cuando tres hombres lo atacaron; recibió un balazo en la pierna derecha y caminó diez cuadras, hasta Bacigalupi y Estrella del Norte.

Durante esas cuadras la Policía Científica observó las manchas de sangre. La víctima dijo que estaba trabajando como barrendero para el programa Uruguay Impulsa, de la Intendencia de Montevideo (IMM), y que se acercó a un quiosco a comprar cuando lo balearon en un intento de rapiña, supo Subrayado.

Sus compañeros —también barrenderos— dijeron que estaban en la Plaza Justo Bermúdez, en Bacigalupi y Estrella del Norte, cuando el hombre apareció pidiendo ayuda y se desplomó. Entonces llamaron al 911 y fue trasladado al Hospital Español donde se encuentra internado.

"Hay en el entorno de 800 palmeras que entendemos que están muertas", dijo director de Espacios Públicos de IMM
Subrayado se comunicó con el Departamento de Comunicación de la comuna y con el sindicato, Adeom, pero desde ambos lados dijeron —al momento— no tener conocimiento del tema.

La víctima no aportó más datos y no quiso hacer la denuncia, señaló la Policía.

El Ministerio del Interior indicó que no cuenta con cámaras en el lugar de los hechos, donde además se observa un impacto de bala en una pared. Los investigadores creen que en el lugar, en realidad, funciona una boca de venta de drogas.

El caso está bajo investigación de los detectives de la Zona Operacional I, quienes buscan establecer las circunstancias.

