ASAMBLEA EN CANELONES

FUS expulsó a Jorge Bermúdez del sindicato por manejo irregular de fondos gremiales; se retiró abucheado

El exsecretario general del gremio tenía depositados en una cuenta personal fondos correspondientes al sindicato. El dinero eran de las mutualistas para el Fondo de Formación sindical.

Una asamblea de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) resolvió este viernes la expulsión del exsecretario general, Jorge Bermúdez, por tener depositados en una cuenta personal fondos correspondientes al sindicato.

A fines de julio, la directiva de la FUS había intimado a Bermúdez y al exsecretario de Finanzas, Héctor Dos Santos, a devolver el dinero depositado por las mutualistas en una cuenta que está a nombre de ambos, y que el sindicato advirtió que debía estar en la cuenta bancaria de la FUS. El dinero que ponen las mutualistas por cada trabajador que tienen en planilla es para el Fondo de Formación del sindicato.

En su defensa, Bermúdez dijo entonces a Subrayado que en la cuenta a su nombre había quedado un remanente de 180.000 pesos que transferiría en días sucesivos. Aseguró que durante décadas la FUS tuvo su cuenta bancaria a nombre del secretario general del sindicato, porque la organización de trabajadores no tenía personería jurídica.

También aseguró que fue él quien aplicó la ley del período pasado para darle personería jurídica a la FUS y así pasar la cuenta bancaria a nombre del sindicato. Hecho esto, sostuvo, las mutualistas pasaron a depositar el dinero para el Fondo de Formación en la cuenta de la FUS, pero quedó un remanente en la cuenta a su nombre.

En un comunicado, la FUS asegura que de la auditoría "se evidenciaron graves irregularidades en los estados financieros de la organización" y por lo tanto, la asamblea resolvió la expulsión de Bermúdez y Dos Santos, por "conductas incompatibles con los principios y estatutos de la Federación". Además, se suspendieron todos los derechos gremiales de Rossana Lombardo.

Comunicado a la opinion pública 24 de Octubre

Este viernes, tras su expulsión se retiró abucheado de la asamblea general que se realizó en el Gimnasio Sergio Matos en Canelones y al grito de: "Ladrón, devolvé la plata".

Además, la asamblea, en la que participaron unos 800 afiliados, resolvió aprobar por mayoría el preacuerdo alcanzado para el período 2025-2027.

