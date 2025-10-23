RECIBÍ EL NEWSLETTER
DESDE LA MADRUGADA

Inumet emitió un aviso especial por tormentas fuertes y precipitaciones puntualmente abundantes

Las zonas más afectadas serán el litoral oeste y el sur del Río Negro. En zonas de tormenta se podrán registrarse rachas de viento fuerte e intensa actividad eléctrica.

tormenta-electrica-montevideo-palacio-salvo

Entre la madrugada y la mañana del viernes, se espera una desmejora en las condiciones del tiempo con precipitaciones y tormentas, algunas puntualmente fuertes debido al ingreso de un sistema frontal de lento desplazamiento, advierte Meteorología. De acuerdo al informe, las zonas más afectadas serán el litoral oeste y el sur del Río Negro.

En tanto, desde la noche del viernes y hasta la mañana del sábado, se prevé que para las mismas zonas los fenómenos meteorológicos incrementen su intensidad.

jueves caluroso y humedo, el viernes desmejora con lluvias y tormentas; el informe de nubel cisneros
Seguí leyendo

Jueves caluroso y húmedo, el viernes desmejora con lluvias y tormentas; el informe de Nubel Cisneros

En el transcurso de la mañana del sábado el sistema frontal se ira desplazando gradualmente hacia la zona noreste, comenzando a mejorar las condiciones por el suroeste, agrega el informe.

En zonas de tormenta también podrán registrarse rachas de viento fuerte e intensa actividad eléctrica.

Temas de la nota

Lo más visto

video
MERCADO EXTERNO

Presidente de INAC sobre carne devuelta por China: "El problema es si eso genera posibles desprestigios de Uruguay"
ANUNCIÓ YAMANDÚ ORSI

Gobierno iniciará acciones para rescindir contrato por patrullas oceánicas: "Hay fuertes indicios por estafa o fraude" con garantía
en la aguada

Balearon a un barrendero de la IMM y caminó 10 cuadras herido, en busca de sus compañeros
canelones

Se incendió la casa del futbolista David Terans en el balneario Las Vegas
ANOCHE EN PARQUE RODÓ

Cámara de tránsito registró el grave siniestro de tránsito con una camioneta en la rambla y Sarmiento

Te puede interesar

Mario Cardama, cuando firma el contrato con el Ministerio de Defensa de Uruguay, en diciembre de 2023. video
DIJO QUE BUSCARÁ HABLAR CON PRESIDENCIA

Mario Cardama asegura que puede conseguir "otra garantía" y que "no es necesario por eso ejecutar el contrato"
Foto: Subrayado. Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia. video
secretario de presidencia

"No hay política menor, intentaron estafar al Estado", dice Alejandro Sánchez tras lamentar dichos de García
Álvaro Delgado acusó al gobierno de camino del enchastre y respaldó a Ministerio de Defensa anterior
POR PATRULLAS OCEÁNICAS

Álvaro Delgado acusó al gobierno de "camino del enchastre" y respaldó a Ministerio de Defensa anterior

Dejá tu comentario