Inumet emitió un aviso especial por tormentas fuertes y precipitaciones puntualmente abundantes

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió este jueves un aviso especial a la población por tormentas fuertes y precipitaciones puntualmente abundantes.

Entre la madrugada y la mañana del viernes, se espera una desmejora en las condiciones del tiempo con precipitaciones y tormentas, algunas puntualmente fuertes debido al ingreso de un sistema frontal de lento desplazamiento, advierte Meteorología. De acuerdo al informe, las zonas más afectadas serán el litoral oeste y el sur del Río Negro.

En tanto, desde la noche del viernes y hasta la mañana del sábado, se prevé que para las mismas zonas los fenómenos meteorológicos incrementen su intensidad.

En el transcurso de la mañana del sábado el sistema frontal se ira desplazando gradualmente hacia la zona noreste, comenzando a mejorar las condiciones por el suroeste, agrega el informe.

En zonas de tormenta también podrán registrarse rachas de viento fuerte e intensa actividad eléctrica.