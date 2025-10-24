"No es el Orsi que yo conocí", dijo el exministro Armando Castaingdebat sobre la denuncia del gobierno por Cardama

Castaingdebat cuestionó actitud del presidente Orsi.

El exministro de Defensa Armando Castaingdebat se mostró molesto con el gobierno por la denuncia de estafa o fraude que hizo sobre el contrato con el astillero español Cardama, y dijo que esperaba otra actitud del presidente Yamandú Orsi.

“El Uruguay es producto de una historia de diálogo, de entendimiento, de poner los problemas arriba de la mesa y tratar de encontrar qué es lo mejor para el país, sin buscar réditos políticos partidarios de corto plazo y puntuales”, dijo Castaingdebat este viernes en rueda de prensa, y agregó: “Por eso nos llama poderosamente la atención, este no es el Orsi que yo conocí, con el cual mantengo una excelente relación. Hubiera esperado otra actitud del presidente, y creo que el Uruguay se merecía recorrer otros caminos antes de llegar a una instancia de tirar un balde y hablar de estafa y fraude, sin recorrer y sin tener elementos que la historia, la cultura y la idiosincrasia del sistema político uruguayo nos ha permitido construir a lo largo de muchos años”.

Consultado sobre qué es lo que hubiera querido que hiciera el gobierno al detectar que la garantía presentada por Cardama estaba vencida, y que al querer cobrarla se encontraron con que la empresa que dio el aval (EuroCommerce) no figuraba con actividad en Londres, donde había fijado su sede legal (según lo dicho por el presidente Orsi, el prosceretario Jorge Días y el secretario de Presidencia Alejandro Sáncez), el exministro respondió: “Sentarse a conversar entre quienes elaboraron este proyecto, quienes estuvieron detrás de la búsqueda de garantías, con el actor (Cardama) que en definitiva el objeto del contrato lo está cumpliendo”.

Castaingdebat contó que Sánchez lo llamó después de la conferencia de prensa del miércoles, pero que hubiera preferido que sea antes: “Así como me llamó después de la conferencia, creo que hubiera sido bueno sentarse a conversar antes y definir qué es lo mejor para el país”. Consultado sobre si cree que el objetivo del gobierno es desacreditar al expresidente Lacalle Pou, aseguró que si: “Con esto y con varias cosas. El gobierno ha elegido el camino de desacreditar acciones que se hicieron en el anterior gobierno y que indudablemente apuntan al primeo de la fila”.

